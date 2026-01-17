今早新界部分地降至13度或以下，今日巿區最高約25度。(資料圖片)

紅色火災危險警告現正生效。天文台表示，乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。本港方面，由於雲量較少及風勢較弱，今早新界部分地區輻射冷卻明顯，氣溫降至13度或以下。本港地區今日天氣預測大致天晴。日間溫暖及非常乾燥，市區最高氣溫約25度，新界再高兩三度。吹和暖東至東北風。

由於雲量較少及風勢較弱，今早新界部分地區輻射冷卻明顯，氣溫降至13度或以下。(香港天文台)

天文台展望未來一兩日持續大致天晴，日間溫暖。星期二風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。天文台又指，乾燥的東北季候風會在未來一兩日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日間溫暖。預料一股強烈冬季季候風會在下週二開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後氣溫顯著下降。下周中後期廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。此外，熱帶氣旋「洛鞍」會在未來數日於菲律賓以東海域徘徊。

廣告 廣告

天文台展望未來一兩日持續大致天晴，日間溫暖。星期二風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。(香港天文台)

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004286/天氣-今早新界部分地降至13度或以下-今日巿區最高約25度?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral