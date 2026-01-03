天氣｜公院急症室加價首周末 求診人數不算多 天文台：下周中期市區最低12度(梁潔瀅報道)

【Now新聞台】天文台早上錄得最低氣溫攝氏11.4度，是入冬以來最低紀錄。而踏入冬季流感高峰期，感染率上升，不過公立醫院急症室加價後的首個周末，早上求診人數不算多。

元旦後的首個周末天氣轉冷，廣華醫院急症室早上候診的人不多。早上10時左右，次緊急及非緊急的輪候時間約半小時至1.5小時。

醫管局早前指，推行收費改革首日，18間公立醫院的急症室共接收了3888名病人，較去年元旦日減少約兩成半，第二日截至下午二時就有2329名病人，較去年同期少三成。

而早上在尖沙咀海傍，天空萬里無雲、陽光普照，但都抵擋不住冬季季候風，市民紛紛出動大衣、羽絨禦寒。

馮小姐：「很冷啊，因為我住離島那邊，今早起床覺得只有七、八度。因為有風，很大風，我平日都不帶帽。」

動一下手腳可能都有幫助。

Michelle：「覺得香港沒甚麼機會穿大褸，覺得有一些凍，今天便穿了一件，但其實都有些暖。有些凍，但今日沒有甚麼風，昨天的風大一些。」

泰國遊客John：「很好，因為我們從泰國過來，泰國很熱的，但香港是冷的。」

天文台指，乾燥的東北季候風影響廣東沿岸，本港早上寒冷，觀塘及深水埗最低只有9.8度，新界再低一兩度，元朗、大埔約8度，大帽山低至4.1度。周日及周一氣溫略為回升，但早上仍然清涼，預料一股季候風補充會在周一稍後抵達廣東沿岸。

天文台科學主任李茵淇：「下周中期的氣溫會再度下降，天氣會持續晴朗及非常乾燥，日夜溫差會擴大。按照現時的預測，我們預計下周三、四市區的最低氣溫會是12度。」

天文台提醒市民多穿禦寒衣物，以及留意獨居長者還有慢性病患者的情況。

#要聞