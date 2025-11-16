天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度
一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。
根據天文台九天天氣預測，明日大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎22至27度之間；周二顯著轉冷，一日跌7度，最低氣溫15度，最高22度，有一兩陣驟雨。至周三及周四，氣溫進一步降至14度，氣溫介乎14至17度之間，早晚清涼，日間非常乾燥。
本周後期氣溫逐步回升
天文台表示，預料廣闊雲帶會在本周後期轉薄，同時東北季候風亦逐步緩和，華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼，周五氣溫稍為回升，介乎16至21度之間。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/天氣-冷鋒明晚殺到-周二顯著轉涼-周三最低僅14度/618944?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
