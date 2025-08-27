天氣｜南海廣闊低壓區料發展為熱帶氣旋 晚上進入本港800公里範圍內

【Now新聞台】(07：45)天文台表示，位於南海中北部的廣闊低壓區在晚間採取偏南路徑，現時位於本港800公里範圍以外。而該廣闊低壓區正在整合中，預料會在今日逐漸發展為熱帶氣旋，並在今日稍後進入本港800公里範圍內，天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會大致移向海南島以南海域，並於明日中午前後最接近本港，在約600公里或以外掠過。在其與中國東南部的高壓脊共同影響下，明日南海北部及華南沿岸風勢頗大，而本港離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。除非該熱帶氣旋顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。

