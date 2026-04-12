本周中後期有雨。(資料圖片)

本港近日天氣炎熱。天文台預測，一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區日間炎熱。高空反氣旋亦會在未來一兩日覆蓋南海北部及華南沿岸，該區天色大致良好。明日(13日)氣溫介乎25至29度，部分時間有陽光，日間炎熱；周二及周三最高氣溫達30度。

天文台預料，高空反氣旋會在本週中期減弱，而低壓槽會在本周後期為華南帶來幾陣驟雨。根據天文台的9天天氣預報，自周四起一連6日，本港迎來驟雨，氣溫介乎24至29度之間。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024527/天氣-周二周三最高氣溫達30度-周四起一連6日有驟雨?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral