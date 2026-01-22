天氣｜多區氣溫降至12度或以下 大帽山錄最低溫5.5度

【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，多區氣溫降至12度或以下。

天文台錄得大帽山最低氣溫只有5.5度。而在尖沙咀海傍，有市民熱身準備跑步，看風景的人都要穿上厚外套。

天文台指，受冬季季候風影響，本港今早寒冷，大部分地區氣溫下降至12度或以下，預測日間最高氣溫約14度。有市民認為天氣涼爽，亦有遊客感覺較冷要多穿衣服。

長沙旅客劉小姐：「感覺很冷，跟溫度還差很多比前天，前天還是二十多度，這兩天就變十度了，那還好，風不是很大。這些天長沙特別冷，都下雪了，我們正好這星期來這邊玩，正好躲過了。」

呂先生：「一件普通羽絨，就這樣，跟平時一樣，沒太大分別。你不動就冷，走一走我現在都很暖，可能待會會脫下頸巾。」

