天氣｜大埔粉嶺周四早上結霜 天文台料周五早上仍寒冷

【Now新聞台】寒冷天氣警告及霜凍警告生效，天文台預測明早市區最低氣溫約12度。

有市民早上分別在大埔及粉嶺拍攝到結霜。天文台表示，冬季季候風正為廣東沿岸帶來非常乾燥及晴朗的天氣，下午相對濕度曾跌至17%，打破有記錄以來1月份最低記錄，預計周五早上寒冷市區最低氣溫約12度，新界部分地區氣溫顯著較低，日間最高氣溫約19度，內陸可能出現地面霜，展望季候風在周末緩和，氣溫略為回升。

#要聞