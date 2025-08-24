本周中後期有驟雨雷暴。（資料圖片）

隨着劍魚進一步遠離本港，天文台表示，會在下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。受中國東南部的一道高壓脊及劍魚的共同影響，本港初時離岸及高地間中吹強風，預料今日(24日）有幾陣狂風驟雨及雷暴。

天文台又指，隨著劍魚移入中南半島內陸並消散及受中國東南部的高壓脊影響，未來兩三日天色較為明朗。預料現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在本周中期進入南海，受其影響，本周後期廣東沿岸天氣不穩定，有大驟雨及雷暴，風勢較大。

根據天文台的9天天氣預報，明日(25日)最高氣溫達32度，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。至本周四，天氣進一步轉差，中有驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大，周末仍然有雨；至下周日，短暫時間有陽光。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/天氣-天文台下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號-本周中後期有驟雨雷暴/592333?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral