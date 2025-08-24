潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
天氣｜天文台下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號 本周中後期有驟雨雷暴
隨着劍魚進一步遠離本港，天文台表示，會在下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。受中國東南部的一道高壓脊及劍魚的共同影響，本港初時離岸及高地間中吹強風，預料今日(24日）有幾陣狂風驟雨及雷暴。
天文台又指，隨著劍魚移入中南半島內陸並消散及受中國東南部的高壓脊影響，未來兩三日天色較為明朗。預料現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在本周中期進入南海，受其影響，本周後期廣東沿岸天氣不穩定，有大驟雨及雷暴，風勢較大。
根據天文台的9天天氣預報，明日(25日)最高氣溫達32度，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。至本周四，天氣進一步轉差，中有驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大，周末仍然有雨；至下周日，短暫時間有陽光。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/天氣-天文台下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號-本周中後期有驟雨雷暴/592333?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
香園圍口岸人流超負荷 姚柏良倡用口岸上層空間分流出境人士
【Now新聞台】香園圍口岸今年首7個月周末及假期日均出入境人次達9.7萬，是管制站設計流量的3倍。有立法會議員建議利用口岸的上層分流出境旅客，以免所有旅客集中下層的公共交匯處。 星期日早上九時許，香園圍口岸公共交匯處已經絡繹不絕。在繁忙時段，不單止人要等，車到都等，旅遊巴多到進不去上落客區，與巴士堵在入口處。有警員安排旅行團在指定等候區。有內地旅行團指，選擇非繁忙時段入境可以「等少陣」。內地旅客劉先生：「高峰我們沒來過 ，因為我們都是選擇錯峰出行，因為過關需要排隊，可能人比較多，這裡等車的人也比較多、也需要等，大概20分鐘，半個小時。」有市民指，不單止是假日，平日都會出現擠塞。Evan：「排曬隊，收工時間好多阿伯、老人家、老友記會上去買餸、接小朋友，就會多啲人，不過等一下都會有車。（大概要等多久？指示是否清晰？）都清晰，等十多分鐘。」旅遊界立法會議員姚柏良都來到了解情況。立法會議員(旅遊界)姚柏良：「我們預期大部分旅行團都會用這邊，因為這邊人車直達，過關方便。」他提到入境處雖然已增設臨時櫃位提升通關效率，但交通流量仍是難題，建議利用口岸上層空間分流車輛。姚柏良：「地下這層的交通交匯處容now.com 新聞 ・ 17 小時前
天氣｜強烈季候風信號現正生效 平均風速每小時超過40公里
【Now新聞台】(13:45)強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。(12:10)天文台取消所有熱帶氣旋警告信號，改發強烈季候風信號。(10:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約630公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。隨著劍魚進一步遠離本港，天文台會在下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。(09:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約630公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。雖然劍魚在過去數小時稍為增強，但繼續穩定地向偏西方向遠離香港。當劍魚進一步遠離本港，對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號，或以強烈季候風信號取代一號戒備信號。 (08:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約620公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。雖然劍魚在過去數小時稍為增強，但繼續穩定地向偏西方向遠離香港。當劍魚進一步遠離本港，對本now.com 新聞 ・ 18 小時前
早晨天氣節目(08月25日上午7時) - 學術主任李智鴻
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 小時前
位於南海中部熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴 並命名為劍魚
一號戒備信號，現正生效。表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。 位於南海中部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為劍魚。 在上午9時，劍魚集結在香港之東南偏南約610公里，即在北緯17.2度，東經116.4度附近，預料向西移動，時速約25公里，大致移向海南島以南海域。香港電台-港聞 ・ 1 天前
截至下午5時 本港今日無新增基孔肯雅熱個案
衞生防護中心表示，截至今日下午5時，中心沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。 中心總監徐樂堅醫生說，本港今年累計錄得9宗輸入個案，涉及6男和3女，年齡介乎8至79歲，年齡中位數為31歲。 5宗病例在潛伏期內曾前往廣東省佛山市，4宗病例則曾前往孟加拉國。徐樂堅指出，雖然廣東省佛山市的新增病例數字過去幾周一直穩步下降，現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，外遊前必須注意當地情況。市民若從基孔肯雅熱流行地區返港後出現基孔肯雅熱典型病徵，例如發燒及關節疼痛，應立即求醫並告知外遊史，並應避免使用非類固醇消炎止痛藥如布洛芬，以免加劇出血風。香港電台-港聞 ・ 14 小時前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職
據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。鉅亨網 ・ 19 小時前
深圳機場T2航站區動工 料年旅客吞吐量3100萬人次
【on.cc東網專訊】深圳機場T2航站區、北貨運區及綜合配套工程上周六（23日）正式動工，建成後將與T3航站區、衞星廳共同組成深圳機場中央航站區。T2航站區設計年旅客吞吐量3,100萬人次，旅客可無縫完成空鐵聯運、陸空銜接。on.cc 東網 ・ 21 小時前
政府針對違規辦學採突擊巡查 要求學校如實提交學生名單
【on.cc東網專訊】就近期多宗未獲批下本地及內地教育機構宣傳合辦課程，甚至「借殼辦學」的情況被揭發，署理教育局局長施俊輝受訪時表示，該些投機取巧的辦學人士影響整個學界聲譽，又指已向全港所有學校發信，提醒各校須向當局如實提交學生名單、未經當局同意不得與第三方合作on.cc 東網 ・ 20 小時前
天文台取消所有熱帶氣旋警告信號
天文台在中午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號。 天文台說，雖然颱風劍魚進一步遠離本港，但受中國東南部的一道高壓脊及劍魚的共同影響，本港今日初時離岸及高地仍間中吹強風，有幾陣狂風驟雨及雷暴。香港電台-港聞 ・ 20 小時前
羅淑佩：完成「M」品牌計劃檢討提優化措施 聚焦國際公開賽事
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，資助大型賽事在香港舉行的「M」品牌計劃完成檢討，她說明白市民期望政府資源必需用得其所，當局會對申請的活動進行更嚴格甄選。 羅淑佩指出，新一輪優化措施包括聚焦國際公開賽事；調整評分標準，特別考慮推廣體育發展、旅遊及推動本地經濟效益成效；按各項申請評分以決定每項活動的資助上限，由600萬元至1500萬元不等；強化監察機制，要求申請人在活動完結後，提供有關訪客數字、經濟效益等資料。 她重申，有關措施目的為更有策略、更有效精準分配資源，以支持高質素及具經濟效益的大型體育活動。香港電台-港聞 ・ 14 小時前
陳茂波：本港往來利雅得航班有空間增加 加緊推進當地開設經貿辦
香港大球場昨晚上演沙特超級盃決賽，主持頒獎禮的財政司司長陳茂波表示，三萬名觀眾當中不少是專程來的旅客。他說，香港和中東人員往來愈趨頻繁，去年來自海灣地區國家的訪港旅客人數按年增加七成，今年首七個月再增加超過一半。去年10月復航、來往香港與利雅得的直航航班經常客滿，有增加班次的空間。 陳茂波在網誌提到，香港與海灣地區的雙邊貿易總額去年達到1500億港元，過去五年年均增長約11%，香港更是阿聯酋的第七大貿易夥伴。政府正加緊推進在沙特利雅得開設經貿辦的工作，進一步促進香港跟中東和北非之間的經貿和文化關係。 陳茂波說，特區政府一直加大力度深化與中東的合作。他去年率領了過百人的金融、創科代表團訪問沙特，見證了兩地簽訂多個金融、創科領域的合作項目和備忘錄。至今，兩隻追蹤沙特市場的交易所買賣基金（ETF）已在港交所上市，而兩隻追蹤港股的ETF亦在沙特交易所上市，是兩地資金融通的標誌。截至上周，兩隻港股ETF合共市值超過160億港元，自上市以來升了約三成。他說，最近多隻在港上市集資的新股，都有來自中東的資金作為基石投資者，投資金額均過億美元，反映港股正吸納更多元的新資金。 陳茂波又指出，香港跟中亞的聯香港電台-港聞 ・ 21 小時前
長沙灣海達邨海榮樓火警 一名女子死亡
長沙灣海達邨海榮樓火警，一名女子死亡，警方正調查起火原因。 警方早上7時許接獲保安員報案，指海榮樓有單位冒煙，消防出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，於單位内救出一名59歲女子，她面部燒傷，昏迷送往明愛醫院後證實不治。香港電台-港聞 ・ 22 小時前
世衛組織稱全球變暖在降低勞動者的生產力 健康風險也在上升
【彭博】— 根據一份強調氣候變化經濟風險的報告，全球變暖正在影響勞動者的健康和生產力。Bloomberg ・ 1 天前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前