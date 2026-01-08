天氣｜天文台取消霜凍警告 上水農地未見結霜

【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，天文台早上7時45分取消霜凍警告，在上水的農地未見結霜。

在早上約6時，大帽山只有不足4度，天文台錄得大帽山的最低氣溫3.3度，清晨仍有市民行山，更有人帶同寵物上山，植物未見結霜。多區亦曾降至10度或以下，打鼓嶺錄得最低5.9度，上水就錄得最低9.1度，而在上水松柏塱的菜田亦未有結霜。

天文台指，冬季季候風正影響廣東沿岸，今早市區氣溫下降至約11、12度，最高氣溫約17度，由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫更降至7度或以下，預料季候風在周末稍為緩和，氣溫略為回升，早上仍然清涼。

#要聞