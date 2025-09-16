天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號(07:00)

【Now新聞台】(07:00)天文台取消黃色暴雨警告信號。

(06:21)預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午6時15分左右，長洲泳灘錄得每小時約80公里的陣風。

(06:11)預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午6時05分左右，天星碼頭錄得每小時約80公里的陣風。

(06:00)天文台發出黃色暴雨警告信號。

(05:55)預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午5時45分左右，橫瀾島錄得每小時約80公里的陣風。

(05:30)天文台指，未來一兩小時廣泛地區可能受大雨影響。

#要聞