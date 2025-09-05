天氣｜天文台會在今晚10時20分發出一號戒備信號

【Now新聞台】(21:00)天文台表示，由於位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓並集結在本港800公里範圍內，天文台會在今晚10時20分發出一號戒備信號。

(12:15)位於呂宋附近的低壓區現時距離本港800公里左右，預料會在今晚至明早發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。

受高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達35度左右，新界再高兩三度。

按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。下星期一風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。