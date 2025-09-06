天氣｜天文台發出一號戒備信號 會評估需否在明日初時改發三號風球

天文台發出一號戒備信號(林俊源攝)

天文台發出一號戒備信號，會在今日大部分時間維持，並會評估需否在明日（9月7日）初時改發三號強風信號。

風暴消息

天文台表示該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日（9月6日）日間與香港保持約500公里或以上的距離。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估需否在明日（9月7日）初時改發三號強風信號。

天文台預料本港今日大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫在35度左右，新界北部可達38、39度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（9月8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

