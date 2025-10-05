月餅如何食得健康 營養師全面拆解
天氣｜天文台改發一號戒備信號
【Now新聞台】(15:40)天文台改發一號戒備信號。
(13:00)澳門改發三號風球。
(12:12)受熱帶氣旋影響，跨境巴士服務將會作出調整：
港珠澳大橋
港珠澳大橋穿梭巴士
香港-澳門
香港至澳門：下午12:30恢復服務
澳門至香港：下午1:00恢復服務
香港-珠海
香港至珠海：下午12:30恢復服務
珠海至香港：下午1:00恢復服務
(11:10)金光飛航將於澳門除下八號風球後恢復航班服務，首個航班開出時間如下：
上環往氹仔：中午12時30分
氹仔往上環：下午2時
(11:08)澳門下午1時改發三號風球。
(10:04)澳門中午12時至下午3時考慮改發三號風球。
(09:51)天文台料本港風力在下午逐漸減弱，當普遍地區不再受強風威脅時，會考慮改發一號戒備信號。
(09:00) 金光飛航宣布，由於澳門現正懸掛八號風球，為安全起見，今日往來香港及澳門之所有航班暫停服務，直至另行通知。
(08:45)三號強風信號，現正生效，並至少維持至中午12時。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。
在上午9時，颱風麥德姆集結在香港之西南約360公里，即在北緯20.2度，東經111.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向雷州半島。
(07:00)受熱帶氣旋影響，港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)由香港往澳門及香港往珠海的服務已分別於今日凌晨1時及凌晨2時停駛。
運輸署提醒計劃使用大橋出行的市民和旅客，應密切留意天氣狀況及公共運輸服務安排，並留意電台、電視台及「香港出行易」發放的最新交通消息。
(05:30)社會福利署表示，由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，勸諭市民不要送子女或家人到提供小學生課餘託管服務的單位或長者服務中心，但通常於星期日及公眾假期運作的中心及服務單位仍會繼續開放予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。
(05:00)老育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號將至少維持至今日中午十二時，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。
(02:00)澳門改發八號風球，預料在上午維持。
10月5日
(21:47)教育局宣布，幼稚園及部分特殊學校周日停課。
(21:45)過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，麥德姆會在明日凌晨至早上最接近本港，於本港西南約300公里外掠過。除非與麥德姆相關的烈風區更為接近珠江口，否則本港普遍持續吹烈風的機會較低，三號強風信號將至少維持至明日中午12時。
(20:45)過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶並有所增強。本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，麥德姆會在明日凌晨至早上最接近本港，於本港西南約300公里外掠過，天文台會密切監察其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
受麥德姆的雨帶影響，本港今晚至明日初時間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。
(12:25)根據現時預測，麥德姆會逐步增強並移向雷州半島一帶，隨著麥德姆靠近，本港風勢正逐漸增強，而與其相關的狂風驟雨正影響南海北部，三號強風信號會至少維持至今晚十時。
本港今日漸轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。 海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。
(12:20)三號強風信號在下午12時20分發出，天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，呼籲市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。
(09:45)隨著麥德姆靠近，本港風勢會在下午逐漸增強，天文台會在下午12時20分改發三號強風信號，預料麥德姆會逐步增強並移向雷州半島一帶。
天文台會視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
(07:45)過去數小時，麥德姆穩定地橫過南海中北部，隨著麥德姆靠近，本港風勢會在今日稍後逐漸增強，天文台會在正午十二時至下午二時之間改發三號強風信號，預料麥德姆會逐步增強並靠近雷州半島一帶。
天文台將視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
本港今日稍後轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。海有大浪及湧浪，天文台呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。
10月3日
(19:45)天文台預料麥德姆今晚（10月3日）及明早（10月4日）會與本港保持約500公里或以上距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。
按照現時預測，麥德姆會逐步增強並靠近雷州半島至海南島東部一帶。本港風勢明日稍後將逐漸增強，天文台會考慮在明日下午初時改發三號強風信號。隨後天文台將視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
預料本港明日日間仍然酷熱。受麥德姆的外圍雨帶影響，明日稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，星期日（10月5日）初時驟雨較多。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。
(19:40)天文台發出一號戒備信號。
(17:20)熱帶氣旋麥德姆即將進入本港800公里範圍內，天文台會在今晚7時40分發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。本港明日稍後（10月4日）至星期日（10月5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。
(16:20)熱帶氣旋麥德姆會在今日（10月3日）稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在今晚發出一號戒備信號。
按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強。本港明日稍後（10月4日）至星期日（10月5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。
(07:45)熱帶氣旋麥德姆會在今日（10月3日）橫過呂宋，並在稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在今晚發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強。本港明日稍後（10月4日）至星期日（10月5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。
10月2日
(16:30)天文台指，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋麥德姆會在周五(10月3日)橫過呂宋，並在稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在明晚發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強。本港星期六稍後(10月4日)至星期日(10月5日)天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。
天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期六日間改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。
(12:00)天文台指，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋麥德姆會在周五(10月3日)橫過呂宋，並在稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在明晚發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶並逐漸增強。
本港星期六稍後(10月4日)至星期日(10月5日)天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期六日間改發更高熱帶氣旋警告信號。
#要聞
其他人也在看
金巴受颱風影響一度停運 數百名旅客提前到港珠澳大橋等候出境
【Now新聞台】十一黃金周踏入第五日，香港往澳門及珠海的金巴受颱風影響一度停運，期間數百名旅客提前到港珠澳大橋香港口岸等候出境。中午之前，大樓外的旅客已經大排長龍，不少人在早上十一時已經來到港珠澳大橋香港口岸，他們拿著行李在排隊區等候，警員在場維持秩序。不少旅客表示是參加了旅行團，原定由香港到澳門，擔心金巴停駛會令行程受影響。內地旅客張小姐：「不知道後續的行程是還能不能繼續進行，我們是跟著旅遊團一齊過來的，如果說他們整個行程有改變，那只有跟著改變，還是很可惜，如果去不了的話。」內地旅客何先生：「明天早上的高鐵就回重慶了，如果不盡快放行的話，我們肯定會受影響，希望盡快放行。」在金巴宣布中午12時半恢復服務之後，愈來愈多旅客抵達港珠澳大橋，職員分批讓旅客進入口岸大樓，疏導人潮。內地國慶黃金周來到第5日，除了「轉戰」澳門，亦都有人選擇在周一中秋節之前回程。在深圳福田口岸，不少人旅遊完，拖著行李過關回到深圳，口岸人流不少，但秩序良好。內地旅客王小姐：「正好現在有一個想看的電影，然後只有香港及日本上映，所以過來看。後面還有別的安排，我在我家附近還約了朋友一齊玩，國慶只有七天，安排還滿緊的。」根據入境處的數字，周六內地訪港的出境人次約為22.2萬，而總出境人次達到約67.6萬。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
颱風麥德姆｜天文台：風力下午逐漸減弱 考慮改發一號戒備信號
颱風麥德姆影響下，三號風球現正懸掛，並至少維持至周日(5日)中午12時。 【10月5日，10:08更新】天文台指，過去數小時，麥德姆於本港西南面300公里外掠過，並逐漸遠離。但受麥德姆的外圍雨帶影響，本港初時仍然吹強風，離岸及高地風力間中達烈風程度，間中有狂風驟雨、雷暴及強陣風。根據現時預測，本港風力會在下午逐漸am730 ・ 5 小時前
3號風球續生效 「麥德姆」料明晨300公里外掠過
【on.cc東網專訊】熱帶氣旋「麥德姆」已增強為颱風，3號強風信號現正生效。按照現時預測，麥德姆會在明日(5日)凌晨至早上最接近本港，於香港西南約300公里外掠過，天文台表示會密切監察其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。on.cc 東網 ・ 1 天前
強颱風麥德姆吹襲 文昌市海水倒灌淹浸民房
【on.cc東網專訊】強颱風「麥德姆」周日（5日）持續吹襲廣東和海南沿海地區，出現風高浪急等情況。海南文昌市鋪前漁港附近海水倒灌，淹浸沿岸街道、商舖和民居等。on.cc 東網 ・ 2 小時前
颱風麥德姆｜一號戒備信號生效 天文台考慮周六下午初時改發三號 (更新)
【19:45更新】天文台預料麥德姆周五晚（10月3日）及周六早上（10月4日）會與本港保持約500公里或以上距離，一號戒備信號會在周六中午前維持。按照現時預測，麥德姆會逐步增強並靠近雷州半島至海南島東部一帶。本港風勢周六稍後將逐漸增強，天文台會考慮在周六下午初時改發三號強風信號。隨後天文台將視乎麥德姆的強度、其烈風區與am730 ・ 1 天前
一號戒備信號周六中午前維持 天文台考慮周六下午初時改發三號強風信號(湯偉圓報道)
【Now新聞台】一號戒備信號生效，會在周六中午前維持。天文台預料熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，考慮周六下午初時改發三號強風信號。 颱風靠近，為本港帶來酷熱天氣，周五下午多處地區氣溫上升至33度或以上。在中環碼頭，想吃雪糕消消暑，都要先在烈日當空下排隊。想沒有那麼熱，出動電風扇。台灣旅客溫小姐：「沒有吹(電風扇)的話真的蠻悶熱的，有吹的話就涼快一點。(吹了會還是很熱嗎？)還是會，但有緩解一點。」內地旅客：「很熱，必須出來一回就回去。(會擔心太熱，妝會溶掉嗎？)要一直補。」終於排到她，一次過要食兩個雪糕。內地旅客：「熱啊。(為甚麼有兩個雪糕？)因為剛才排很久隊，要獎勵多一個。」內地旅客李小姐：「我剛剛買那個雪糕，他一給我就化掉了的那種熱，覺得很熱今天。」天氣這麼熱，大家記得要多喝水，天文台亦提醒市民要做足防曬防暑措施 。元朗、上水、九龍城等多區亦錄得超過34度。天文台預測，熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，並逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。天文台科學主任郭于庭：「本港天氣方面，明日(周六)稍後至周日會漸轉不穩定，風勢頗大，海會有湧浪及大浪，間中有狂風驟雨now.com 新聞 ・ 1 天前
三號強風信號現正生效 至少維持至中午12時
【Now新聞台】三號強風信號現正生效。 早上的風勢頗大，尖沙咀海旁的樹被吹得左搖右擺，海有湧浪。天文台指，麥德姆集結在香港之西南，預料向西北偏西移動，移向雷州半島，本港初時離岸及高地間中吹烈風，大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風，風勢會逐漸減弱。而天文台預計，三號強風信號將至少維持至中午12時。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
屯門銀圍站輕鐵列車急剎停 8名乘客受傷
一輛輕鐵今早11時多駛至蔡意橋站期間突然急剎車，至少8名乘客受傷，由救護車送往屯門醫院治理。 一名老翁傷勢較嚴重 涉事的輕鐵列車突然急剎車，導致多名乘客跌倒或發生碰撞。至少8名乘客受傷，其中一名老翁傷勢較嚴重。車長報警求助，駛至銀圍站停下，傷者由救護車送院檢查。港鐵公司及警方正調查事件。 港鐵表示，今am730 ・ 1 天前
SHEIN擬11月法國開店 老佛爺反對 被指摧毀本地品牌 巴黎市長「極擔憂」
線上快時尚零售商希音（SHEIN）進軍實體零售，選址法國巴黎開設首間永久門店，卻遭遇當地零售業強烈反對。希音與百貨公司營運商SGM集團（Societe des Grands Magasins）合作，擬在後者營運的BHV Marais及老佛爺百貨內開設「店中店」，位於巴黎市中心的首家門店將於11月開業。然而，老佛爺百貨表示強烈反對，聲稱將阻止希音進駐，當地零售協會則斥責希音摧毀本地品牌。信報財經新聞 ・ 1 天前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 20 小時前
以色列總理派代表赴開羅談判 盼數天內帶回所有人質
（法新社耶路撒冷4日電） 埃及官方媒體開羅新聞今天報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯跟以色列明後天將在開羅舉行間接會談，討論釋放人質及囚犯事宜；以色列總理尼坦雅胡也證實已派談判代表赴埃及。與埃及情報機構關係密切的開羅新聞（Al-Qahera News）指出，哈瑪斯（Hamas）與以色列代表團「已開始行動，明後天將在開羅展開會談，根據川普（Donald Trump）所提計畫，討論交換所有被拘留者及囚犯的安排事宜」。法新社 ・ 9 小時前
Botox針奪命案｜控方專家證人指被告同時處方的多種藥物增抑制病人呼吸風險(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一名女銀行家在2018年接受肉毒桿菌注射後死亡，主診醫生李宏邦涉嫌誤殺。控方專家證人指，被告同時處方的多種藥物會增加抑制病人呼吸的風險。案件押後到本月10日結案陳詞。 李宏邦到高等法院應訊。港大麻醉學系臨床副教授陳友偉以控方專家證人身分作供，他指治療失眠的藥物思諾思和手術用麻醉藥丙泊酚都會減低病人的意識。其中過量處方丙泊酚可能令病人昏迷或缺氧。他又認為，稱職的醫生若知悉病人曾服用思諾思，不會開展鎮靜治療。專家解釋這是因不知道安眠藥的藥效何時開始，若再進行鎮靜，可能令到病人會變得近乎無意識。控方又引述報告指，若病人在鎮靜治療前沒有禁食會增加呼吸困難的風險，沒有證據顯示被告有紀錄死者的禁食情況，驗屍時亦發現死者胃部有五百克未消化完的食物。陳友偉認為，鎮靜前檢查禁食狀態是基本步驟。控方指控被告沒有用血氧儀監察死者的血氧飽和度，起初亦沒有向醫院醫生披露向死者注射過甚麼藥物。陳友偉指若處方丙泊酚，必須使用血氧儀監察病人，又同意稱職的醫生見病人呼吸困難時會向她輸送氧氣，並應在將病人移交醫護人員時盡早披露曾處方甚麼藥物。陳友偉又指，死者的血液測試顯示她對肉毒桿菌沒有過敏，認為這不是死now.com 新聞 ・ 1 天前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 7 小時前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 5 小時前
萬綺雯上載靚相賀55歲生日 網民激讚保養得宜：還是當年的馬小玲女神
萬綺雯（蚊蚊）當年憑《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角走紅，又以42吋招牌煞食長腿聞名，係唔少人心目中嘅女神。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張玉珊自爆富商男友已求婚 盧啟賢曾與廖碧兒拍拖 與前妻育有一女兒
現年50歲的張玉珊（Shirley）早於15歲已拍廣告，出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，其後轉戰商界憑創辦「修身堂」美容纖體公司，2003年公司上市時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
華為被發現在頂級AI晶片中採用了台積電、三星和SK海力士的組件
【彭博】— 一家研究機構在拆解過程中發現，華為至少在其部分昇騰(Ascend)人工智能晶片中採用了亞洲最大科技企業的先進組件，這凸顯出中國在努力提升本土人工智能半導體生產的同時仍依賴海外硬體。Bloomberg ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
女股神Cathy Wood持續增持阿里及百度
有科技女股神之稱的方舟投資(ARK)創辦人Cathie Wood(伍德)，持續增持阿里巴巴(9988.HK)及百度(9888.HK)，昨日再買入逾1.4萬股阿里美國存託憑證股份，按收市價189.34美元計算，價值約274萬美元。ARK於前兩日已分別買入價值550萬和410萬美元的阿里股票。infocast ・ 2 天前