天氣｜天文台改發一號戒備信號

【Now新聞台】(15:40)天文台改發一號戒備信號。

(13:00)澳門改發三號風球。

(12:12)受熱帶氣旋影響，跨境巴士服務將會作出調整：

港珠澳大橋

港珠澳大橋穿梭巴士

香港-澳門

香港至澳門：下午12:30恢復服務

澳門至香港：下午1:00恢復服務

香港-珠海

香港至珠海：下午12:30恢復服務

珠海至香港：下午1:00恢復服務

(11:10)金光飛航將於澳門除下八號風球後恢復航班服務，首個航班開出時間如下：

廣告 廣告

上環往氹仔：中午12時30分

氹仔往上環：下午2時

(11:08)澳門下午1時改發三號風球。

(10:04)澳門中午12時至下午3時考慮改發三號風球。

(09:51)天文台料本港風力在下午逐漸減弱，當普遍地區不再受強風威脅時，會考慮改發一號戒備信號。

(09:00) 金光飛航宣布，由於澳門現正懸掛八號風球，為安全起見，今日往來香港及澳門之所有航班暫停服務，直至另行通知。

(08:45)三號強風信號，現正生效，並至少維持至中午12時。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。

在上午9時，颱風麥德姆集結在香港之西南約360公里，即在北緯20.2度，東經111.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向雷州半島。

(07:00)受熱帶氣旋影響，港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)由香港往澳門及香港往珠海的服務已分別於今日凌晨1時及凌晨2時停駛。

運輸署提醒計劃使用大橋出行的市民和旅客，應密切留意天氣狀況及公共運輸服務安排，並留意電台、電視台及「香港出行易」發放的最新交通消息。

(05:30)社會福利署表示，由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，勸諭市民不要送子女或家人到提供小學生課餘託管服務的單位或長者服務中心，但通常於星期日及公眾假期運作的中心及服務單位仍會繼續開放予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

(05:00)老育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號將至少維持至今日中午十二時，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

(02:00)澳門改發八號風球，預料在上午維持。

10月5日

(21:47)教育局宣布，幼稚園及部分特殊學校周日停課。

(21:45)過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，麥德姆會在明日凌晨至早上最接近本港，於本港西南約300公里外掠過。除非與麥德姆相關的烈風區更為接近珠江口，否則本港普遍持續吹烈風的機會較低，三號強風信號將至少維持至明日中午12時。

(20:45)過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶並有所增強。本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，麥德姆會在明日凌晨至早上最接近本港，於本港西南約300公里外掠過，天文台會密切監察其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

受麥德姆的雨帶影響，本港今晚至明日初時間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

(12:25)根據現時預測，麥德姆會逐步增強並移向雷州半島一帶，隨著麥德姆靠近，本港風勢正逐漸增強，而與其相關的狂風驟雨正影響南海北部，三號強風信號會至少維持至今晚十時。

本港今日漸轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。 海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

(12:20)三號強風信號在下午12時20分發出，天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，呼籲市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

(09:45)隨著麥德姆靠近，本港風勢會在下午逐漸增強，天文台會在下午12時20分改發三號強風信號，預料麥德姆會逐步增強並移向雷州半島一帶。

天文台會視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

(07:45)過去數小時，麥德姆穩定地橫過南海中北部，隨著麥德姆靠近，本港風勢會在今日稍後逐漸增強，天文台會在正午十二時至下午二時之間改發三號強風信號，預料麥德姆會逐步增強並靠近雷州半島一帶。

天文台將視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

本港今日稍後轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。海有大浪及湧浪，天文台呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。

10月3日

(19:45)天文台預料麥德姆今晚（10月3日）及明早（10月4日）會與本港保持約500公里或以上距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。

按照現時預測，麥德姆會逐步增強並靠近雷州半島至海南島東部一帶。本港風勢明日稍後將逐漸增強，天文台會考慮在明日下午初時改發三號強風信號。隨後天文台將視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港明日日間仍然酷熱。受麥德姆的外圍雨帶影響，明日稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，星期日（10月5日）初時驟雨較多。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

(19:40)天文台發出一號戒備信號。

(17:20)熱帶氣旋麥德姆即將進入本港800公里範圍內，天文台會在今晚7時40分發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。本港明日稍後（10月4日）至星期日（10月5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。

(16:20)熱帶氣旋麥德姆會在今日（10月3日）稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在今晚發出一號戒備信號。

按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強。本港明日稍後（10月4日）至星期日（10月5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。

(07:45)熱帶氣旋麥德姆會在今日（10月3日）橫過呂宋，並在稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在今晚發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強。本港明日稍後（10月4日）至星期日（10月5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。

10月2日

(16:30)天文台指，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋麥德姆會在周五(10月3日)橫過呂宋，並在稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在明晚發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強。本港星期六稍後(10月4日)至星期日(10月5日)天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。

天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期六日間改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。

(12:00)天文台指，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋麥德姆會在周五(10月3日)橫過呂宋，並在稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在明晚發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶並逐漸增強。

本港星期六稍後(10月4日)至星期日(10月5日)天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期六日間改發更高熱帶氣旋警告信號。

#要聞