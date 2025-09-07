天氣｜天文台考慮今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號

【Now新聞台】(14:45)天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。

(04:50)天文台表示，熱帶風暴塔巴續橫過南海北部，本港風勢逐漸增強。三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。

(02:40)三號強風信號生效。

9月6日

(23:45)天文台表示，在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動，預料其強風區將於星期日(9月7日)逐漸影響珠江口一帶，天文台會在凌晨2時40分改發三號強風信號。

在午夜12時，熱帶風暴塔巴集結在香港之東南偏南約450公里，即在北緯18.4度，東經115.3度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。

(22:45)天文台表示，在下午11時，熱帶風暴塔巴集結在香港之東南偏南約450公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。

(22:00)天文台表示，位於南海北部的熱帶風暴已命名為塔巴。

在晚上10時，塔巴集結在香港之東南偏南約460公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並進一步增強。

(20:45)天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。

在下午9時，熱帶風暴集結在香港之東南偏南約480公里，即在北緯18.2度，東經115.5度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並進一步增強。

(19:15)為期四日、在中環海濱活動空間舉行的國際熱氣球節，主辦方在官方社交平台發文通報惡劣天氣下的活動安排，稱根據天文台預測，周日(9月7日)天氣將會轉壞，活動開始前兩小時懸掛三號颱風信號，活動將會取消。

活動期間懸掛三號颱風信號，在遵從政府建議及安全條件許可下，活動將繼續，惟熱氣球項目需要取消；若活動期間天氣狀況惡化，為了參加者的安全，大會有可能即時終止活動。

至於在活動開始前兩小時或於活動期間懸掛八號颱風信號，活動將會取消。

另外，持有任何日子門票的人士都可今晚入場。

(18:45)天文台表示，在晚上7時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約490公里，即在北緯18.2度，東經115.9度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。

按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在星期一(9月8日)早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

(16:45)天文台表示，在過去數小時相關熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動，其外圍雨帶正接近廣東沿岸，預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶，天文台會在午夜12時至明日上午3時間改發三號強風信號。

按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在星期一(9月8日)早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小；天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密，星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大，海有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動。

受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

(07:47)天文台表示，一號戒備信號今日大部分時間維持，會視乎位於南海中北部的熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日初時改發三號強風信號。

9月5日

(22:20)天文台發出一號戒備信號。

(21:00)天文台表示，由於位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓並集結在本港800公里範圍內，天文台會在今晚10時20分發出一號戒備信號。

(12:15)位於呂宋附近的低壓區現時距離本港800公里左右，預料會在今晚至明早發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。

受高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達35度左右，新界再高兩三度。

按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。下星期一風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。