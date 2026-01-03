宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
天氣｜天文台錄得氣溫11.4度創入冬新低 寒冷天氣警告生效
本港今日早天氣寒冷，截至上午7時30分，天文台錄得最低氣溫11.4度，是入冬以來的最低紀錄。寒冷天氣警告以及紅色火災危險警告現正生效。
乾燥的冬季季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，天文台預測本港地區今日天晴乾燥，日間最高氣溫約17度，吹和緩至清勁北至東北風，高地間中吹強風。
展望未來數日大致天晴及乾燥。隨著季候風稍為緩和，星期日及星期一氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。預料一股季候風補充會在星期一稍後抵達廣東沿岸，下週中期該區氣溫再度下降，天氣持續晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/天氣-天文台錄得氣溫11.4度創入冬新低-寒冷天氣警告生效/633021?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
天文台今早錄最低氣溫 12.8 度 入冬以來最低｜Yahoo
天文台昨日（1 日）發出入冬以來首個寒冷天氣警告，本港今早（2 日）多處地區氣溫降至 12 度或以下，較昨日低四至五度，而天文台錄得最低氣溫 12.8 度，是入冬以來的最低紀錄，大帽山則低見 2.4 度。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天氣｜公院急症室加價首周末 求診人數不算多 天文台：下周中期市區最低12度(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】天文台早上錄得最低氣溫攝氏11.4度，是入冬以來最低紀錄。而踏入冬季流感高峰期，感染率上升，不過公立醫院急症室加價後的首個周末，早上求診人數不算多。 元旦後的首個周末天氣轉冷，廣華醫院急症室早上候診的人不多。早上10時左右，次緊急及非緊急的輪候時間約半小時至1.5小時。醫管局早前指，推行收費改革首日，18間公立醫院的急症室共接收了3888名病人，較去年元旦日減少約兩成半，第二日截至下午二時就有2329名病人，較去年同期少三成。而早上在尖沙咀海傍，天空萬里無雲、陽光普照，但都抵擋不住冬季季候風，市民紛紛出動大衣、羽絨禦寒。馮小姐：「很冷啊，因為我住離島那邊，今早起床覺得只有七、八度。因為有風，很大風，我平日都不帶帽。」動一下手腳可能都有幫助。Michelle：「覺得香港沒甚麼機會穿大褸，覺得有一些凍，今天便穿了一件，但其實都有些暖。有些凍，但今日沒有甚麼風，昨天的風大一些。」泰國遊客John：「很好，因為我們從泰國過來，泰國很熱的，但香港是冷的。」天文台指，乾燥的東北季候風影響廣東沿岸，本港早上寒冷，觀塘及深水埗最低只有9.8度，新界再低一兩度，元朗、大埔約8度，大帽山低now.com 新聞 ・ 1 小時前
天氣｜天文台早上錄11.4度 入冬以來最低
【Now新聞台】寒冷天氣警告繼續生效，天文台早上錄得最低氣溫11.4度，是入冬以來最低紀錄。 天文台指，乾燥的冬季季候風影響廣東沿岸，本港早上寒冷，日間最高氣溫約17度，吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風，展望未來數日大致天晴及乾燥，星期日及星期一氣溫稍為回升，但早上仍然清涼，下周中期氣溫再度下降。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
西貢鹹田灣元旦淪垃圾崗 公廁洗手盆積污泥現食物殘渣 郊野營地釀生態災難︱多圖︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦假期期間，西貢鹹田灣一帶再被發現有嚴重垃圾及衞生問題。多名市民在社交平台上載相片及影片，指咸田公廁內外堆滿膠樽、膠袋、紙巾及食品包裝等垃圾，情況如同垃圾堆填區；洗手盆亦積滿污泥，並見疑似飯粒、紅蘿蔔粒及麵條等食物殘渣，現場更遺下即棄牙刷、牙膏等用品。Yahoo新聞 ・ 1 天前
西貢鹹田灣營地變堆填區 咸田公廁不堪入目 政府：加強假期清潔和巡查 (有圖慎入)
近年，本港郊野公園成為內地旅客的露營熱點，不少內地旅客趁除夕到郊野公園內露營倒數。有網民在社交媒體分享，西貢鹹田灣被垃圾「攻陷」的慘況，慘變堆填區，附近的咸田公廁更令人不堪入目。《am730》已向相關部門查詢。 食環署表示留意到近日假期期間，鹹田公廁遊人大幅增加，部份人不適當地使用公廁影響衞生情況，署方已加密公廁am730 ・ 18 小時前
【價值物語】火旺年要買電力股
踏入新一年，祝大家新年快樂！工作順利！ 風水師說2026年火旺，不知道對不對，但2026適合關注電力股，本欄卻知道。去年美國電費上漲近6%，較整體通脹數字高一倍，主因人工智能（AI）熱潮讓電力需求激增。靠近數據中心的地區，電價升幅更遠超全國水平。美國電力需求缺口有多大，解決方案又是什麼？ AI熱潮 對電力需求激增 投行預期到2028年，美國將面臨20%的電力缺口，高達13至44GW（吉瓦），影響3000萬戶家庭正常供電。美國能源部更預測，到2030年滿足峰值需求的缺口將超過80GW。數據中心用電佔全國用電近10%，未來幾年的複合年增長率（CAGR）達30%以上。 解決方案有二，不是傳統的燃煤發電，而是核能和太陽能。兩周前特朗普家族的媒體公司DJT宣布與美國核融合巨頭TAE合併，刺激股價飆升五成，但那是炒作。因為核融合要把燃料加熱至逾1億度（太陽核心溫度的10倍），對反應爐材料有極高要求，不知何年何月才能商用。難道叫大家唔好用AI，等你十年八載？ 所以答案不是核融合，而是傳統的核裂變，但不是傳統的大型核電廠，而是小型模組反應爐（SMR）。 依靠核能及太陽能發電 傳統電廠是原地慢慢建，SM信報財經新聞 ・ 1 天前
墨西哥南部發生強烈地震 總統記者會被迫中斷
墨西哥南部周五發生強烈地震，需要匆忙疏散，並短暫中斷總統辛鮑姆的每日新聞發布會。 美國地質調查局表示，該場規模6.5的地震發生在格雷羅州靠近太平洋沿岸地區，震源深度為35公里。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
早晨天氣節目(01月02日上午7時) - 科學主任陳維洵
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
早晨天氣節目(01月03日上午8時) - 科學主任黎宏駿
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 9 小時前
丹麥沃旭能源就美國政府暫停東海岸大型海上風電項目提出訴訟
丹麥能源公司沃旭能源,正就美國政府暫停東海岸大型海上風電項目提出訴訟。沃旭能源與天豐新能源在美國東岸,正建設五個大型海上風電項目,但上月美國政府以國家安全為由,暫停有關總值50億美元的項目。美國總統特朗普曾表示,風力渦輪機醜陋、成本高昂,且效率低下。沃旭能源發表的聲明指出,項目已完成約87%,原計劃最快本月開始發電。 (BC)#丹麥沃旭能源 #美股infocast ・ 2 小時前
中國批評歐盟碳邊境稅「不公平」 警告將採取必要措施
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
中國福建漳州核電基地首座單元商業運行
世界上最大的核電基站，圍繞中國自主研發的華龍一號反應堆建設，已完成第一階段的建設，這標誌著北京擴展第三代核電技術的重要里程碑。根據中國中央電視台週四的報導，位於福建省東部的漳州核電廠的第二個單元已經開始商業運行，完成了這個項目的第一階段。隨著兩個初始單元的投入運行，漳州基地正式從建設轉向運營服務。 根據報導，第二個單元於1月1日凌晨12時07分通過了168小時的全功率連續運行測試，清除了商業運行...TechRitual ・ 1 天前
歐盟碳邊境調節機制實施 中方：堅決採措施回應不公平貿易限制
歐盟碳邊境調節機制(CBAM)昨日(1日)起正式實施。中國商務部新聞發言人對此回應稱，中方注意到，歐盟近日密集發布CBAM相關立法提案與實施細則，包括設定碳排放強度默認值及計劃擴大產品覆蓋範圍等內容，表示中方願與歐方相向而行，合作應對全球氣候變化挑戰，但將堅決採取一切必要措施，回應任何不公平的貿易限制，維護自身發展利益、中企合法權益和全球產業鏈供應鏈的穩定。 發言人又指，歐方對內地產品碳排放強度設定顯著偏高的基礎默認值，並將在未來三年內逐年提高，這不符合內地當前實際水平和未來發展趨勢，對中方構成不公平及歧視性待遇。對於歐盟計劃從2028年起將CBAM範圍擴展至包括機械裝備、汽車及其零部件及家用電器等約180種鋼鋁密集型下游產品。這些規則設計已超出應對氣候變化範疇，帶有明顯的單邊主義與貿易保護主義色彩，中方對此表示嚴重關切和堅決反對。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
中方批評歐盟碳邊境稅不公平 警告將採取必要措施
中國商務部在聲明中表示,歐盟的碳邊境稅不公平且具有歧視性,誓言將採取必要措施以維護國家利益。聲明稱,歐盟近日密集發布歐盟碳邊境調節機制(CBAM)相關立法提案與實施細則,將對進入該地區的高排放產品徵稅。CBAM 自周四起生效。商務部表示,歐盟對中國產品碳排放強度設定顯著偏高的基礎默認值,並將在未來3年內逐年提高,這不符合中國當前實際水平和未來發展趨勢,對中方構成不公平、歧視性待遇。中方將堅決採取一切必要措施,回應任何不公平的貿易限制,維護自身發展利益、中國企業合法權益和全球產業鏈供應鏈的穩定。中方反對歐盟提出的計劃從2028年起將 CBAM 範圍擴展至包括機械裝備、汽車及其零組件、家用電器等約180種鋼鋁密集型下游產品,稱這些規則設計「已超出應對氣候變化範疇」。商務部稱,歐盟一方面對外以綠色為名搞保護主義,另一方面對內放鬆監管,降低減排要求,這種做法是典型的「雙重標準」。歐方打着防止「碳洩漏」的氣候幌子,推行新的貿易保護主義,這將抬升開發中國家氣候行動成本,並嚴重損害國際社會互信,敦促歐盟保持市場開放。 (BC)#中國 #歐盟 #碳邊境稅infocast ・ 1 天前
南韓終於禁止「熊膽養殖業」 違者最高關5年 全國200頭熊待安置
南韓長期備受批評的「熊膽養殖業」正式走入歷史，相關禁令將於2026年1月1日起全面實施，違者將面臨2到5年有期徒刑。目前全國仍約有200頭熊被圈養在養殖場內，未來將由政府介入進行收購與後續安置。 南韓為了增加偏鄉地區收入，1981年起允許進口並飼養熊，隨後在1985年禁止進口，但是熊養殖業仍存在，並取熊膽或其他部位，作為醫療、保健用途，長期招致動物保護團體批評。 南韓國會於2023年12月通過《野生動物保護與管理法》修正案，正式將熊膽養殖列為非法行為。2026年1月1日起禁止熊隻繁殖以及熊膽採集。當局表示，已有34頭熊遷移至保護設施，但全國11座養殖場約200頭熊，仍在與業主進行協商等收購，除了安置設施，有些熊也會被送往動物園。 法律實施有6個月的寬限期，在此期間若農民持續養熊不會受罰，但若試圖取膽，則會遭到嚴格處罰。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
女網紅爆與鹿晗床照「睡完了」 工作室急撇清將搜證提告
【on.cc東網專訊】35歲前韓團EXO成員鹿晗2017年公開認戀關曉彤，去年兩人互動減少傳出情變，雙方都未正面回應。昨日（2日）深夜，一名女網友在社交網爆出疑似鹿晗的床照，影射兩人關係匪淺，還稱「所有頂流都睡完了」，人生沒有遺憾，對此，鹿晗工作室今日（3日）凌東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」 網民從細節激讚是好爸爸
45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕...Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 1 天前
屯門男工被困大廈外牆冷氣機頂 救援人員救返安全位置
【on.cc東網專訊】屯門有人在危險位置。今午(3日)12時37分，據報一名男工人被發現危坐於景峰徑2號景峰花園4座一單位外牆的冷氣機頂部，身上繫有一條布條綑綁着單位窗框，進退不得。救援人員接報到場，將涉事男工人拉回單位內安全位置，事件的起因及經過有待調查。on.cc 東網 ・ 4 小時前