天氣｜天文台錄10.9度入冬新低 下午發霜凍警告 周四早上新界內陸或現地面霜(楊佩詩報道)

【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，天文台錄得市區最低氣溫10.9度，再創入冬以來新低，大帽山最低氣溫是0.8度。天文台下午發出霜凍警告，提醒農友等人士，周四早上新界內陸可能出現地面霜。

香港最高的大帽山在早上約6時只有約4度，天文台就錄得大帽山最低氣溫是0.8度。

多區亦一度錄得10度或以下，比市區再低幾度的新界打鼓嶺，天文台就錄得8.4度。雖然天氣寒冷，但位於大埔田村的菜田未見結霜。

有士多啤梨園的員工指，若天氣持續寒冷，預計會有3至4成生意損失。

士多啤梨園員工徐先生：「天氣冷就是果實生長得慢，不夠貨賣。(天氣冷)生長得慢一點，平常天氣熱就兩、三日就熟，天氣冷起碼四、五日才熟，果實出得慢一點，還會大顆一點，熟得快果實不夠大。客人來到不夠摘，天氣熱今天摘光了，兩日後又全熟了，不夠摘就要等，等四、五日後。」

士多啤梨園指，今年還未結霜，如果結霜，預計有一半士多啤梨會冷死，不過他們都沒有辦法，只可以看天做人。

天文台指，受冬季季候風持續影響，周三至周五早上天氣寒冷，天晴及日間非常乾燥。

天文台科學主任楊逸朗：「要到周末、周六時，隨著季候風緩和，氣溫才會稍為回升，周六、日早上的氣溫還是較清涼，大概14、15度左右。」

天文台呼籲市民注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。

