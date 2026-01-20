天氣｜天文台：今晚氣溫顯著下降明早市區料僅11度 「濕凍」體感溫度更低

【Now新聞台】天文台指，受強烈冬季季候風影響，預料本港今晚氣溫顯著下降，周三市區最低氣溫11度。

天文台預料本港今晚轉吹北風，氣溫顯著下降，周三轉冷，周四及周五大致多雲，天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小，市區最低氣溫約11、12度，新界再低兩三度，同時有一道雲帶覆蓋。

天文台指，若有微雨造成濕凍，體感溫度會更低。

天文台署理高級科學主任李鳳瑩：「乾空氣傳凍能力較弱，我們身體的溫度散發慢一點，好像一月初般，只是日夜溫差較大，日間有太陽時，感覺沒有那麼冷，但如果有微雨或濕凍的情況，水滴或較濕潤的空氣可能會黏著我們的皮膚，水的傳凍能力比空氣強，加速我們熱量的流失。」

#要聞