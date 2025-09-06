天氣｜天文台：午夜12時至凌晨3時改發三號風球 明晚評估需否改發更高信號

天文台發出一號戒備信號(林俊源攝)

天文台發出一號戒備信號，會在今日維持。天文台會在午夜12時至凌晨3時改發三號強風信號，並會在明晚評估需否改發更高熱帶氣旋警告信號。

風暴消息

天文台預料熱帶氣旋強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶。熱帶氣旋會逐步增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

