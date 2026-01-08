天氣｜天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜

【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，早上市區氣溫降至11、12度，新界打鼓嶺天錄得最低氣溫5.9度。

在大帽山早上約6時，只有不足4度，天文台錄得大帽山的最低氣溫3.3度。寒冷天氣下仍有市民行山，更有人帶同寵物上山。

天文台指，市區氣溫下降至11、12度，新界打鼓嶺錄得最低氣溫5.9度，上水就錄得最低氣溫9.1度。

在上水松柏塱的塱原自然生態公園，園內的菜田未有出現結霜。負責人指，天氣持續寒冷會影響收成。

廣告 廣告

新界本地農協會主席黃七娣：「菜心30日可以收成，冷一冷都會延遲，35日或37日左右收成，一結霜就令農副產品，特別是種菜非常大影響。第一，在結霜時，農副產品一定會冷傷根莖，它不是即刻死，而是慢慢死，會令我們損失一半收成。」

天文台周三一度發出霜凍警告，指新界內陸有機會出現地面霜。

天文台科學主任范文熙：「一般而言，有利結霜的情況，都是在沒那麼多雲及風勢較弱的情況下有利結霜。我們預料這一個條件在昨日時會出現，在新界內陸地區，所以今早的輻射冷卻明顯，有些地方在新界內陸跌至5度、6度左右，但結霜的情況，如果溫度再下降一些就更有利結霜。」

天文台指，冬季季候風在周末稍為緩和，氣溫略為回升。

#要聞