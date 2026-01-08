天氣｜寒冷天氣警告及霜凍警告生效 大埔粉嶺周四早上結霜 天文台料周五早上仍寒冷

【Now新聞台】寒冷天氣警告及霜凍警告生效，天文台預測周五市區最低氣溫約12度，新界內陸可能出現地面霜。

有市民在大埔大窩村拍攝到多架車的車頂結霜，而在粉嶺丹竹坑及上禾坑村則有人拍攝到植物結霜。

不過，在上水松柏塱的塱原自然生態公園，園內的菜田未有結霜。菜農指天氣持續寒冷，影響收成。

新界本地農協會主席黃七娣：「菜心30日可以收成，冷一冷都會延遲，35日或37日左右收成。一結霜，就令農副產品，特別是種菜非常大影響。第一，在結霜時農副產品一定會冷傷根莖，它不是即刻死，而是慢慢死，會令我們損失一半收成。」

天文台解釋，發出霜凍警告代表新界內陸可能出現地面霜，但最終會否結霜視乎多種因素。

天文台科學主任范文熙：「一般而言，有利結霜的情況，都是在沒那麼多雲及風勢較弱的情況下有利結霜，今早的輻射冷卻明顯，有些地方在新界內陸跌至5度、6度左右，但結霜的情況，如果溫度再下降一些，就更有利結霜。」

天文台又表示，冬季季候風正為廣東沿岸帶來非常乾燥及晴朗的天氣，相對濕度曾跌至17%，打破有記錄以來1月份最低紀錄，預計周五早上仍寒冷，市區最低氣溫約12度，新界部分地區氣溫顯著較低，日間最高氣溫約19度；展望季候風在周末緩和，氣溫略為回升。

#要聞