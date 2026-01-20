天氣｜寒冷天氣警告生效 天文台料周三市區最低氣溫11度

寒冬席捲歐洲，在戰爭陰影下的烏克蘭首都基輔缺電情況嚴重。俄羅斯1月12日發動空襲，造成基輔至今最嚴重的一次大規模停電，這波攻擊帶來的衝擊，被形容堪比近四年前戰爭初期、俄軍試圖攻入首都的黑暗時刻。民眾在超過兩周的低溫中掙扎求生，氣溫一度降至攝氏負12度，連街道都結冰，城市各處不時傳出發電機轟隆作響的聲音。 據CNN報導，基輔地區目前有數十萬戶家庭停電，截至13日，仍有約500棟住宅大樓沒有暖氣可用。不少民眾只能前往便利商店或政府設立的臨時避難點為手機充電，夜晚則穿上厚襪、靴子與大衣禦寒。 在長時間停電與嚴寒夾擊下，無論男女老幼都承受極大壓力。部分親友會聚集到仍短暫供電的住處，輪流洗澡、共享熱飲，暫時取暖。 基輔約半數地區的電動大眾運輸也因供電不穩而暫停營運。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，市府將每天為有需要的居民提供一份熱食，並為日以繼夜搶修道路、水電與供暖系統的維修人員發放獎金。 多名居民直言，俄羅斯刻意在寒流期間攻擊能源設施，意圖以寒冷擊垮民心，但這反而讓社區更團結。許多人自發協助鄰居、投入志工行列，在困境中彼此支撐，展現出更強的韌性與決心。 俄羅斯近期加強攻擊烏克蘭能源與關鍵基礎設施，多地接連出現大規模停電。俄方宣稱此舉是回應烏克蘭對俄羅斯民用設施的攻擊，並強調目標鎖定烏軍使用的能源設施。 俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod）也在日前遭到攻擊，當地官員表示，事件一度導致約60萬人停電。

Yahoo 國際通 ・ 6 小時前