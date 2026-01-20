寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
天氣｜寒冷天氣警告生效 天文台料周三市區最低氣溫11度
【Now新聞台】天文台發出寒冷天氣警告，預料今晚氣溫顯著下降，周三市區最低氣溫11度。
天文台預料今晚轉吹北風，氣溫顯著下降，周三轉冷，周四及周五大致多雲，天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小，市區最低氣溫約11、12度，新界再低兩三度，同時有一道雲帶覆蓋。
天文台指，若有微雨造成濕凍，體感溫度會更低。
天文台署理高級科學主任李鳳瑩：「乾空氣傳凍能力較弱，我們身體的溫度散發慢一點，好像一月初般，只是日夜溫差較大，日間有太陽時，感覺沒有那麼冷，但如果有微雨或濕凍的情況，水滴或較濕潤的空氣可能會黏著我們的皮膚，水的傳凍能力比空氣強，加速我們熱量的流失。」
#要聞
天氣｜寒冷天氣警告生效 明早市區最低 12 度 提防濕凍溫感更低｜Yahoo
一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，天文台表示今晚（20 日）起將會轉吹北風，市區氣溫顯著下降至最低約 16 度，新界再低兩三度，明早（21 日）市區氣溫會降至最低 12 度。天文台署理高級科學主任李鳳瑩今早在電台節目說，今次的寒冷天氣將會跟月初不同，預報指未來兩三日本港會受雲層覆蓋，日夜溫差較小，而且濕度稍高，體感溫度可能稍低。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
天氣｜強烈冬季季候風殺到 周二晚上明顯降溫 周四市區最低 11 度｜Yahoo
天文台在周一（19 日）中午 12 時發「特別天氣提示」，表示一股強烈冬季季候風會在周二（20 日）逐漸影響華南，預料本港周二風勢增強，晚上氣溫顯著下降。星期三（21 日）至星期五（23 日）大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低兩三度，籲市民留意天氣變化，並關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 1 天前
內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度
2026 年首場強烈寒潮正式侵襲內地，北方多個省份已遭遇大範圍暴雪，交通受嚴重影響。中央氣象台已升級寒潮黃色預警，預計這股強烈冷空氣將持續南下。適逢明日為二十四節氣中的「大寒」，本港氣溫亦將下跌，由溫暖轉為寒冷，計劃北上或本地郊遊的朋友務必留意。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
天氣｜天文台：今晚氣溫顯著下降明早市區料僅11度 「濕凍」體感溫度更低
【Now新聞台】天文台指，受強烈冬季季候風影響，預料本港今晚氣溫顯著下降，周三市區最低氣溫11度。 天文台預料本港今晚轉吹北風，氣溫顯著下降，周三轉冷，周四及周五大致多雲，天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小，市區最低氣溫約11、12度，新界再低兩三度，同時有一道雲帶覆蓋。天文台指，若有微雨造成濕凍，體感溫度會更低。天文台署理高級科學主任李鳳瑩：「乾空氣傳凍能力較弱，我們身體的溫度散發慢一點，好像一月初般，只是日夜溫差較大，日間有太陽時，感覺沒有那麼冷，但如果有微雨或濕凍的情況，水滴或較濕潤的空氣可能會黏著我們的皮膚，水的傳凍能力比空氣強，加速我們熱量的流失。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
明晚顯著降溫 周三至五市區最低11°C 1.22打鼓嶺僅5°C
【on.cc東網專訊】明日(20日)是廿四節氣的「大寒」。一股強烈冬季季候風會在明日逐漸影響華南。天文台今日(19日)預料本港明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降。周三至周五(21日至23日)大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在攝氏11、12度左右，新界再低兩三度。on.cc 東網 ・ 1 天前
今晚氣溫顯著下降 明日至周五寒冷 最低11°C
【on.cc東網專訊】一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸。天文台預料本港今晚(20日)轉吹北風，氣溫顯著下降，明日(21日)天氣轉冷。周四及周五(22日及23日)大致多雲，天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小。市區最低氣溫在攝氏11、12度左右，新界再低兩三度。on.cc 東網 ・ 6 小時前
寒潮襲內地南方多地下凍雨 上海初雪
內地寒潮南下影響南方地區，上海昨晚到今早下了入冬以來首場雪，徐家匯、浦東、虹口等區都觀測到降雪。湖北、湖南、貴州等地出現大範圍雨雪冰凍天氣。受雨雪影響，途經京滬高鐵、寧杭高鐵等線路，部分列車臨時停運。降雪及路面結冰亦導致山西、內蒙古、黑龍江等12省區市，逾240個路段封閉。 中央氣象台發布寒潮和大風藍色預警、冰凍黃色預警，預計今明兩日，廣東北部、福建西部、江西南部等部分地區降溫8度，局部地區降溫10度以上；湖南、貴州、廣西部分地區凍雨量3至5毫米，局部地區可達6毫米以上。 (WL)infocast ・ 4 小時前
天氣報告｜天晴及日間乾燥 最高氣溫約23度
【Now新聞台】本港今日(1月19日)天氣預測，日間乾燥，天晴，最高氣溫約23度，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。 展望明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
早晨天氣節目(01月20日上午8時) - 科學主任陳維洵
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 10 小時前
