天氣｜寒冷天氣警告生效 天文台清晨錄得入冬最低氣溫10.9度

【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，天文台錄得最低氣溫10.9度，再創入冬以來新低，高地氣溫亦顯著較低。

在早上約6時，大帽山只有大約4度，而天文台錄得大帽山的最低氣溫只有0.8度。

天文台指，受冬季季候風持續影響，今日至周五早上天氣寒冷，市區最低氣溫約10至11度，最高氣溫約17度，新界再低幾度，上水只有6.8度，打鼓嶺就錄得8.4度。

在大埔田村的菜田未見有結霜，有士多啤梨園的員工指，若天氣持續寒冷，預計會有3至4成生意損失。

士多啤梨園員工徐先生：「天氣冷就是果實生長得慢，不夠貨賣，(天氣冷)生長得慢一點，平常天氣熱就兩、三日就熟，天氣冷起碼四、五日才熟，果實出得慢一點，還會大顆一點，熟得快果實不夠大。客人來到不夠摘，天氣熱今天摘光了，兩日後又全熟了，不夠摘就要等，等四、五日後。」

#要聞