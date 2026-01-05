天氣｜寒冷天氣警告生效 明早市區最低12度 天文台料季候風周末至下周初才緩和

跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
冬季季候風將殺到 明早最低12°C 周三周四持續寒冷
【on.cc東網專訊】今天(5日)是廿四節氣中的「小寒」。冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區。天文台在今早11時40分發出特別天氣提示，指本港晚間天氣轉冷，明日(6日)早上市區最低氣溫會在攝氏12度左右。天文台預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四(on.cc 東網 ・ 6 小時前
天氣｜今明兩日稍暖 最高19度 周二一晚急降7度
東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文預測，今日(4日)本港大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎14至19度之間。吹和緩東至東北風。天文台又指，預料一股季候風補充會在星期一稍後抵達廣東沿岸，本周中期該區天氣轉冷，本周二(6日)將一晚降7度，周三早上最低僅12度，市民記得穿衣保暖。am730 ・ 1 天前
寒冷天氣警告｜冬季季候風今日稍後漸影響本港 周三市區最低氣溫 11 度｜Yahoo
天文台今早（5 日）發「特別天氣提示」，指冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區，本港晚間天氣轉冷，明日（6 日）早上市區最低氣溫會在 12 度左右。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
東北季候風抵港 明晚氣溫急降7度
天文台表示，預料一股季候風將於今日(5日)稍後抵達廣東沿岸，本港今日氣溫稍為下跌，介乎13至19度，早上相當清涼。天文台預測，本周中期華南沿岸天氣轉冷，明日(6日)晚間氣溫將急降7度，周三清晨最低僅12度，提醒市民注意保暖。 明晚急降 周三清晨寒冷 天文台指出，明日氣溫介乎13至19度，早上清涼，但晚間將急am730 ・ 14 小時前
黃昏天氣節目(01月05日下午6時) - 學術主任何偉航
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 47 分鐘前
嘉道理農場三週接獲三宗短吻果蝠入校園 30隻短吻蝠部份受傷 專家提醒屬受保護野生動物
【動物專訊】短吻果蝠是本港常見果蝠，擁有大眼睛，樣子猶如小狗，又叫「犬蝠」。嘉道理農場暨植物園表示，其野生動物拯救中心在過去三週接獲三宗關於短吻果蝠進入校園的求助個案，當中牽涉大概30隻短吻果蝠，部份更有受傷的情況。專家呼籲短吻果蝙是受野生動物保護條例保護，應避免驚擾他們。 翻查紀錄後，嘉道理農場發現其中兩宗求助個案位於同一地點，為兩所相鄰的學校，團隊到場勘察後發現校內雖沒有短吻果蝠常棲息的蒲葵樹，但在附近的一個私人屋苑內發現到三棵被大幅度修剪的蒲葵樹，相信那些短吻果蝠因為修樹而失去家園，導致需要在附近建築物尋找臨時安身之所。 蒲葵這種植物是短吻果蝠的家，一般而言，短吻果蝠日間都會留在蒲葵葉下休息，黃昏至晚上才會外出活動，專家相信蒲葵樹被修剪時，他們仍然在樹下休息，因突然被驚醒，才慌忙逃走。 嘉道理農場強調，所有蝙蝠，包括短吻果蝠都是受野生動物保護條例保護，任何騷擾、驚擾、破壞棲息地，導致動物受傷的行為均屬犯法。如果在修剪植物時，發現任何野生動物如雀鳥及蝙蝠正在棲息，應避免修剪而驚擾他們。 如發現蝙蝠棲身於屋苑、學校的外牆或建築物內怎麼辦？嘉道理指請讓蝙蝠留在原處，並確保他們有空間離開香港動物報 ・ 1 天前
早晨天氣節目(01月04日上午7時) - 學術主任李智鴻
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
中國電力(02380.HK)旗下神火木壘每年減碳達200萬噸 產24億度綠電
中國電力(02380.HK)公司宣佈，旗下位於新疆的大型風力發電項目——中電神火木壘800兆瓦(MW)自備綠電替代風電項目已成功併網發電，預計每年產24億度綠電。 此項目並非單純的發電上網，而是與神火集團合資，以80萬千瓦的風電，直接替代其旗下電解鋁廠自備煤電機組的負荷。這是綠色能源與高耗能產業結合，從源頭實現脫碳的標誌性案例，對推動內地工業綠色轉型有示範作用。項目每年可減少近200萬噸碳排放，相當於節約71萬噸標準煤。(ad/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
內地推進綠色消費 支持購買新能源車發展綠色餐飲
商務部等9部門發布《關於實施綠色消費推進行動的通知》，提出加大綠色農產品供應、發展綠色餐飲、推廣綠色消費積分、減少一次性塑膠製品使用、推動廢舊物品回收再利用、發展二手商品流通、加大信貸投放等20條具體舉措。其中包括，促進汽車綠色消費，支持消費者購買新能源汽車。做強汽車產業鏈，挖掘二手車、汽車租賃、汽車改裝、汽車共用等「後市場」潛力，探索盤活閒置車輛增收，支持發展房車露營、汽車影院、自駕遊等新型消費。推廣綠色家電家裝，鼓勵購買獲得綠色產品認證的綠色智能家電產品、無氟空調等，支持符合條件的優質綠色家電家裝品牌納入中國消費名品。發展綠色餐飲，督促餐飲服務企業、餐飲外賣平台落實相關法律法規要求，引導餐飲企業落實綠色餐飲相關標準，自覺踐行綠色發展理念，減少油煙排放，制止餐飲浪費，推廣使用可降解、可重覆利用的餐盒、包裝袋。支持二手商品交易市場、交易平台及經營企業等主體探索發展「互聯網+二手商品」，及二手商品租賃、售後回購等新型業態。打造綠色供應鏈，推動供應鏈全過程、全鏈條、全環節綠色發展，鼓勵企業參照相關標準和要求開展供應鏈碳足跡評價。加大綠色產品、綠色包裝的推廣力度。推廣綠色消費積分，鼓勵有關行infocast ・ 7 小時前
冬春季防災救災重點 強化防範應對準備
【on.cc東網專訊】應急管理部上周六（3日）表示，國家防災減災救災委員會近日印發通知，要求結合冬春季自然災害特點和災害形勢，認真落實防災減災救災責任，強化重特大災害防範應對準備，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。on.cc 東網 ・ 1 天前
中國電力(02380):旗下神火木壘每年減碳達200萬噸
在港上市的紅籌電力股中國電力(02380.HK)在綠色能源版圖上取得重要進展。公司宣佈，旗下位於新疆的大型風力發電項目——中電神火木壘800兆瓦(MW)自備綠電替代風電項目已成功併網發電，為其潔淨能源資產組合再添重要一員。此項目並非單純的發電上網，而是與神火集團合資，以80萬千瓦的風電，直接替代其旗下電解鋁廠自備煤電機組的負荷。這是綠色能源與高耗能產業結合，從源頭實現脫碳的標誌性案例，對推動內地工業綠色轉型有示範作用。項目每年可減少近200萬噸碳排放，相當於節約71萬噸標準煤。在ESG投資愈趨主流的當下，此舉清晰地展示了中國電力在潔淨能源領域的執行力及對「雙碳」目標的實質貢獻，是衡量其可持續發展價值的具體指標。 (SY)#ESGinfocast ・ 7 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭
尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 7 小時前
英超｜曼聯解僱主帥阿摩廉 14個月帥位告終 名宿費查暫代領軍
曼聯宣布解僱主教練阿摩廉（Ruben Amorim），結束其約14個月的紅魔鬼領軍生涯。曼聯日前在英超作客列斯聯僅以1：1和波又失分，近五場賽事錄得四場不勝，成績走勢未如理想，促使球會高層決定「派大信封」。Yahoo 體育 ・ 14 分鐘前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 6 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 8 小時前
行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道
出國旅遊時，行李箱託運後總會貼上各式各樣的標籤貼紙，有些旅客習慣將這些貼紙當作旅行紀念保留，有些則會立即撕除，但究竟哪種做法才正確？一名女網友因朋友提醒要撕掉行李箱上的託運貼紙，卻發現貼紙異常難撕而引食尚玩家 ・ 5 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 7 小時前