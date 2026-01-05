天氣｜寒冷天氣警告生效 明早市區最低12度 天文台料季候風周末至下周初才緩和

【Now新聞台】天文台指，晚間天氣轉冷，預計明早市區最低氣溫約12度。

冬季季候風今晚逐漸影響廣東沿岸地區，天氣轉冷，周二日間吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風，日夜溫差頗大。天文台表示，季候風會在周末至下周初才緩和。

天文台科學主任林家輝：「預計季候風影響華南的時間會較長，周三四早上仍持續寒冷，市區最低氣溫會在11至12度左右，新界會再低幾度，大家要注意保暖，並多關顧長者和慢性病患者。另外，由於我們預計未來兩三日日間天氣都非常乾燥，大家要小心火種。」

