天氣｜強烈季候風信號現正生效 平均風速每小時超過40公里
【Now新聞台】(13:45)強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。
(12:10)天文台取消所有熱帶氣旋警告信號，改發強烈季候風信號。
(10:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約630公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。隨著劍魚進一步遠離本港，天文台會在下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。
(09:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約630公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。雖然劍魚在過去數小時稍為增強，但繼續穩定地向偏西方向遠離香港。當劍魚進一步遠離本港，對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號，或以強烈季候風信號取代一號戒備信號。
(08:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約620公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。雖然劍魚在過去數小時稍為增強，但繼續穩定地向偏西方向遠離香港。當劍魚進一步遠離本港，對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。
