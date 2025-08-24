天氣｜強烈季候風信號現正生效 平均風速每小時超過40公里

【Now新聞台】(13:45)強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。

(12:10)天文台取消所有熱帶氣旋警告信號，改發強烈季候風信號。

(10:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約630公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。隨著劍魚進一步遠離本港，天文台會在下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。

