天氣｜日間酷熱市區最高氣溫約34度 (林俊源攝)

天文台今日(14日)表示，今日天氣天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，吹微風；展望未來兩三日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本週後期天氣不穩定，驟雨增多及有狂風雷暴。

天文台續指，副熱帶高壓脊正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。受高空擾動影響，未來一兩日廣東沿岸有驟雨及雷暴。預料一道廣闊低壓槽會在本週初至中期為南海中北部帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。隨著該低壓系統在本週後期向北靠近華南沿岸，該區天氣不穩定，驟雨增多及有狂風雷暴。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/天氣-日間酷熱市區最高氣溫約34度-/598859?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral