天氣｜本港今日高溫天氣持續 菲律賓以東低壓區漸成熱帶氣旋

本港天氣持續酷熱。香港天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗天氣，預測本港今日大致天晴，日間酷熱及乾燥，今晚部分時間多雲，吹微風，上午10時天文台錄得氣溫攝氏30度，相對濕度76%。天文台並發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，提醒市民要補充足夠水分，如感到不適應立刻休息或求助，需要時盡快求醫。
▼天文台九天天氣預報▼
中秋節前後打風時有發生
天文台展望未來一、兩日大致天晴及持續酷熱，周六稍後至周日驟雨逐漸增多，風勢頗大，海有大浪及湧浪，中秋節及翌日天色逐步好轉。九天天氣預報顯示，位於菲律賓以東海域的低壓區將移近呂宋一帶，並逐漸發展成熱帶氣旋，周末期間橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數，華南沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。
此外，天文台在最新的《天氣隨筆》提到，10月打風並不罕見，過去5年的10月天文台均有發出熱帶氣旋警告信號，中秋節前後打風亦時有發生。如果這個潛在熱帶氣旋最終需要令天文台發出發出熱帶氣旋警告信號，會是今年的第十二次，將打破1946年以來年內發出熱帶氣旋警告信號次數的最高紀錄。
