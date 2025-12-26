天氣｜本港今早氣溫降至13度 醫生籲留意長者低溫症

【Now新聞台】受東北季候風影響，本港今早氣溫降至13度。

在紅磡碼頭，即使天氣轉涼，仍有泳客來游早水，亦有市民無懼寒冷在海邊晨跑或散步。

天文台指，東北季候風正影響廣東沿岸，同時有一道雲帶覆蓋，本港早上相當清涼，市區氣溫降至13、14度，新界部分地區寒冷，預測大致多雲，天氣乾燥，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約17度。

有家庭醫生呼籲，多關心身邊獨居長者。

家庭醫生林永和：「我們最擔心就是低溫症，雖然現在冷就不是單位數字(溫度)，不過突然冷了，獨居長者或居住環境沒那麼理想的市民，作為他們的家人大家留意一下，或打電話問候一下他們，看看他們有否穿夠衣服、身體狀況如何，因為怕他們低溫症，沒甚麼症狀，只是很累、呆呆滯滯得來，但一直沒再保暖，有機會有生命危險。」

