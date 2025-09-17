天氣｜熱帶氣旋今稍後闖港800公里範圍 天文台：今晚發出一號風球

天氣｜天文台清晨一度發出黃雨，最快今晚考慮發一號風球。(資料圖片)

【12:07更新】天文台表示，位於呂宋的熱帶氣旋會在今日（17日）稍後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號。



預料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期四（18日）稍後至星期五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。



受其相關的外圍雨帶影響，星期五本港天氣漸轉不穩定，週末期間間中有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。海有湧浪。



另一方面，預料另一個熱帶氣旋會在今明兩日於菲律賓以東之西北太平洋形成，顯著增強及橫過呂宋海峽一帶，並在下週初進入南海北部，靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。

天文台預料日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。(香港天文台)

【07:30更新】天文台於清晨6時一度發出黃色暴雨警告，至早上7時取消。天文台提醒市民，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。天文台凌晨發出特別天氣提示，指位於呂宋附近的熱帶氣旋會在今日(17日)橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。會考慮在今晚至星期四(18日)初時發出一號戒備信號。天文台指，會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期五(19日)改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台表示，與高空擾動相關的強雷雨區正影響珠江口及南海北部。本港方面，今早的驟雨為港島及將軍澳帶來超過30毫米雨量。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時雨勢有時頗大及有強烈狂風雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩偏東風。

天文台展望明日部分時間有陽光，日間酷熱，但仍有一兩陣驟雨。星期五天氣漸轉不穩定。(香港天文台)

