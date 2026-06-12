天氣｜荃灣區的雨勢特別大 有可能出現嚴重水浸（7:10）

【Now新聞台】【7:10】局部地區大雨提示：荃灣區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【5:00】天文台發出黃色暴雨警告

【4:15】西南季候風會逐漸影響廣東沿岸，預料本港今日間中有驟雨及雷暴，初時雨勢頗大。同時，隨著華南的一道低壓槽逐步靠近沿岸地區，星期日及星期一雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民在未來數天出門前要留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦要時刻注意天氣變化。

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