天氣｜荃灣區的雨勢特別大 有可能出現嚴重水浸（7:10）

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巴塞隆納-加泰隆尼亞GP自由練習二Norris領先
巴塞隆納-加泰隆尼亞GP自由練習二Norris領先Lando Norris在巴塞隆納-加泰隆尼亞GP的第二段自由練習中，以非常小的0.009秒優勢勝過Mercedes AMG車手George Russell奪得榜首。而其排在第三的McLaren隊友Oscar Piastri也只比他慢0.057秒，三人勢均力敵領先其他車手至少0.3秒。由於把賽車讓給新秀駕駛，而缺席FP1的現任世界冠軍，在FP2中後期軟胎的排位賽模擬中，雖然數度出現車尾滑動的情況，但他跑出了1分15.426秒的最快圈速。比較有趣的是，三個計時段他都不是場上最快的。FP2前半場，Piastri以中性胎跑出的1分15.724秒領先，直到FP1最快的Russell換上軟胎將其超越為止。不過Mercedes車手並未在榜首的位置上待太久，因為他很快就被Norris超前而落居第二。隨後眾家車手陸續開始正賽模擬，評估長距離的節奏。較晚換上軟胎的Piastri，進一步縮小了與Norris和Russell之間的差距，三人最終以非常小的差距分出高下。而在艱難的摩納哥GP之後，McLaren車隊在常規場地上重新找回了競爭力。雖然Ferrari
〈美股盤後〉SpaceX上市首日狂飆 美伊互釋訊號 四大指數齊收高
美股週五 (12 日) 收盤走高，市場持續消化美伊和平協議可能達成的消息，同時馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX (SPCX-US) 以史上最大 IPO 之姿掛牌上市，股價首日大漲逾 19%，推動市場風險偏好回升。
司法部無條件批准Paramount Skydance收購華納兄弟逾1,100億美元交易
此次無條件放行，掃除了兩大媒體巨頭合併的主要聯邦監管障礙。若交易順利完成，將成為媒體史上規模最大的合併案之一。Newsmax及Quiver Quantitative亦分別引述知情人士，證實了Politico的報道，惟截至發稿時，司法部尚未發布正式聲明。
即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
【Now新聞台】今日焦點回顧：明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。中國制裁菲防長特奧多羅 外交部：肆意妄為必然會自食其果菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，
Facebook / IG 死機？全球大規模故障！
Meta 旗下核心平台發生全球性大規模癱瘓，兩大主力平台 Facebook、Instagram 以及通訊軟件 Messenger 無預警發生嚴重網絡故障，導致全球數百萬名用戶無法正常更新動態。 貼文無法載入網民集體恐慌 根據網絡故障追蹤網站 Downdetector 的數據顯示，事故大約在香港時間今晚約 11 時許爆發，受影響地區包括亞洲、歐洲及北美等全球多個國家與地區。 Facebook 用戶： 帳號無故被系統強制登出。當用戶嘗試重新輸入密碼登入時，系統卻顯示「密碼錯誤」或「連線階段已過期」，完全無法進入頁面。 Instagram 用戶： 雖然大部分用戶未被強制登出，但主頁動態完全無法更新，畫面一直顯示「無法重新整理動態」或呈現一片空白。 截至目前為止，Meta 尚未公布具體的死機原因，詳細故障原因及預計修復時間，仍有待 Meta 官方進一步說明。
巴郡新掌舵人Greg Abel大刀闊斧重組投資組合 把61%資產押在5隻股上
在Abel掌舵下，巴郡的投資組合變得高度集中：61%投資資產押在5隻股票上——其中一隻更幾乎可視為壟斷企業。
美國應急儲備原油出口飆升至歷史新高 戰爭擾亂供應
DOE data compiled by Bloomberg 【彭博】-- 由於伊朗戰爭引發有記錄以來最嚴重的供應中斷，美國應急儲備原油出口飆升至歷史新高。Kpler Ltd.匯編的海關數據顯示，今年迄今已有近2,200萬桶來自美國戰略石油儲備(SPR)的原油銷往海外市場。這一規模已超過四年前創下的前高，當時俄羅斯入侵烏克蘭後，大量儲備原油被釋放。儘管美國應急儲備原油出口並不罕見，但今年出貨規模之大顯示，隨著霍爾木茲海峽近乎關閉引發供應中斷，全球市場正愈發依賴美國供應來渡過難關。從應急儲備庫流出的原油中，每三桶就有大約一桶出口。流向海外的數量可能還會更高，因為川普政府仍在釋放所承諾的全部1.
廖啟智遺孀陳敏兒離世終年65歲 去年曾接受大手術
已故藝人廖啟智的遺孀陳敏兒今日（12日）離世，終年65歲。她的一對兒子廖文哲與廖文信於6月12日公告，表示母親在今日上午於家人陪伴下在威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。家人衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。並感謝各界朋友對母親敏兒的懷念和關心。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。
華爾街專家：SpaceX上市首日市值或飆至5萬億美元
SpaceX的首次公開招股（IPO）預定於6月12日（週五）進行，公司將以SPCX代號在納斯達克掛牌。IPO定價為每股135美元，對應初始市值約1.77萬億美元；不過，到收市時這個數字可能會高很多。
金缸經｜本欄曾說紀惠3.3億賣酒店才是合理價
今次談兩件具爭議之事。 一，紀惠賣酒店不止虧2.8億吧？ 兩周前，喜聞紀惠集團成功出售灣仔摩理臣山道39號全幢...
來港修讀碩士內地女 扮特務呃保證金斷正 涉4案騙款百萬元
東九龍區警員於本周三(10日)展開代號「麟翼」的執法行動，成功偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款金額約100萬港元，並成功拘捕一名內地女學生。被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日(12日)下午在觀塘裁判法院提堂。
【訓練】「赤腳訓練」成為運動員的秘密武器 世界頂尖足球隊伍都加入訓練清單
長久以來，我們習慣將雙腳包裹在具有高度緩衝與支撐科技的運動鞋中。然而，最近卻掀起了一股「返璞歸真」的風潮。就連歐洲足球頂級豪門——巴黎聖日耳門（PSG）的冠軍總教練 Luis ...
1000間食肆成功申請狗狗友善食肆 7月9日正式實行
【動物專訊】食環署今日為首批准許狗隻進入食肆牌照進行抽籤，於1,600多宗申請中抽出1,000名額，並公布有關牌照及准狗進入安排，將於7月9日正式實施。中籤食肆當中，平均分布於港九新界，各佔300多間，當中759間為餐館、159間為咖啡及茶飲店、50間酒吧、23間酒店食肆及9間快餐店。 據了解，獲批的1000間食肆中，包括經常宣揚愛護貓狗信息的「一浪」，亦有一些大型飲食集團式餐廳部分店也獲批，包括大家樂、麥當勞、一粥麵、華星冰室、牛奶冰室、百分百餐廳、潮江春及多個亞洲飲食集團品牌等，而越式pho火車亦在其社交媒體專頁中宣布成為狗隻友善餐廳。部分連鎖中式茶樓部分店如美心酒樓、北京樓、念川居也獲成功申請。 一浪老闆娘Cathy表示，其大角咀和九龍城分店均獲批成為狗狗友善食肆，她表示，早在2021年開業時已經奉行寵物友善，只是礙於狗隻不准進入餐廳的規條，因此有掣肘，但現在有這個新的牌照加註准狗進入，讓她們可以安心提供服務，所以第一時間申請。 Cathy：「與其說我們想客人特別帶狗狗來光顧我們餐廳，不如說在越來越多家庭養寵物的環境下，接受寵物進內用餐，這個需求是不用忽視的。」 首批狗狗友善食肆
銅鑼灣謝斐道「鐵約」舖8,800萬沽 惠康租用逾36年 月租40萬元
連鎖超市租約穩健，「鐵約」舖易獲投資者承接。銅鑼灣謝斐道一個萬呎地舖，近期以約8,800萬元沽出，原業主持貨22年，賬賺2,900萬元或約49%。更多消息：上水藥房街相連舖丟空5年終租出 鐵約租客建行亞洲每月18萬進駐 較舊租金大跌6成手袋價買核心區物業！銅鑼廣場劏舖5.8萬易手 呎價三位數創新低 原業主20年勁蝕96%！上址為銅鑼灣謝斐道501至515號美漢大廈地下舖位，面積約1萬呎，業主早前以「現狀」部分交吉及部分連同現有租約出售，最初叫價1.5億元，最新減價約6,200萬元或約41%，以約8,800萬元沽出，呎價約8,800元。原業主早於2004年5月斥約5,900萬元購入該舖位，持貨22年轉手，賬面獲利約2,900萬元，期內物業升值約49%。據悉，該舖由惠康自1990年起租用，至今逾36年，現時月租約40萬元，以最新成交價計，新買家可享約5.4厘租金回報。連「鐵約」買賣的舖位一向受長線投資者歡迎，因可享穩定租金回報。所謂「鐵約」並非指租約年期長短，而是多以租客類別區分，「鐵約」的行業大致有幾個類別，包括連鎖便利店、連鎖超市、銀行及老人院等。 延伸閱讀: 美漢大廈 銅鑼廣場 銅鑼
「美國隊長」領軍迎擊巴拉圭：準備戰鬥
【Now Sports】世界盃主辦國之一的美國周五出戰首場D組分組賽鬥巴拉圭，「美國隊長」佩利錫揚言準備就緒：「要以行動證明美國是今屆世界盃爭標勁旅之一。」美國上次主辦世界盃已為1994年，今次與墨西哥、加拿大合辦，佩利錫（Christian Pulisic）認為美國隊眾將有足夠實力，取得佳績，他說：「我們陣容足以與任何一個對手爭勝，要用行動證明美國是今屆世界盃爭標勁旅之一。分組賽有3場比賽讓大家證明我們實力！」美國身處D組，同組有巴拉圭、澳洲、土耳其，首場在洛杉磯鬥巴拉圭，教練普捷天奴說：「巴拉圭在世盃外圍賽已證明是一支很難纏的球隊，我認為將會是一場硬仗。」佩利錫認為普捷天奴的戰術，令球隊發揮潛力，他說：「我們知道已準備好戰鬥，我們不僅僅會踢出亮麗足球而已。」世界盃 美國 對 巴拉圭 - D組Now TV 618台 13/06 09:00直播Now TV 616台 4K直播
日本散戶瘋搶SpaceX IPO 認購金額衝上22億美元
根據週五 (12 日) 公布的監管申報文件，SpaceX 在日本投資人認購部分募得 22 億美元資金，成為這場全球史上最大規模首次公開募股（IPO）的一環。 這家由馬斯克掌舵，橫跨火箭、衛星與人工智慧領域的科技巨擘，在此次公開發行中，特別為日本市場保留了 1,630 萬股的 A
餘波未了｜大埔寶湖花園業主聯署 黃碧嬌辭任法團顧問
大埔寶湖花園業主們聯署要求撤銷民建聯大埔南區議員黃碧嬌的屋苑法團榮譽顧問職務，並要求改選法團管理委員會。今日（...
5月內地買家斥203億掃港樓 金額創逾2年新高 這一區二手樓最受歡迎
樓市氣氛暢旺，內地買家繼續積極入市。據美聯統計，5月一二手住宅市場共錄得1,863宗內地買家入市個案，涉及金額約203.9億元，創逾2年新高。更多消息：石澳道14號洋房5.6億沽 新買家為高瓴資本相關人士丨超級豪宅買賣須業委會審批？內地專才租大圍柏傲莊2房 一筆過豪付2年租 涉逾70萬元！夠俾同區私樓首期美聯表示，5月內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)於本港一二手住宅市場的註冊量共錄1,863宗，按月減少約2.9%，惟仍創逾2年(25個月)的次高；期內涉及金額約203.9億元，按月則升約6.8%，自2024年4月後首次突破200億元，創逾2年(25個月)新高。若以今年首5個月合計，內地買家註冊量及金額分別錄7,666宗及約822.1億元，分別較去年同期上升約63.7%及約96%。美聯指出，內地買家購入二手物業時傾向購入新晉屋苑或新發展區，今年首5個月南昌錄得98宗內地買家購入二手住宅，屬各區中最多，按年大升約168.6%；其次是啟德，內地買家二手註冊錄88宗，按年亦增加超過1倍。美聯補充，上述以買家姓名英文拼音鑒別的內地買家，相信不少已成為「新香港人」，加上近年特區政府積極搶人才，不
「滶蘊」三組大手買家「一客兩食」最大手斥資逾3800萬購兩伙
<匯港通訊> 新世界發展(00017.HK)旗下位於九龍核心傳統低密度地段的超級豪宅「PAVILIA ROSA 滶蘊」單日售出16伙,套現逾2.6億港元。是次銷售錄三組大手買家「一客兩食」,最大手買家斥資逾3800萬港元,購入項目兩個瑰麗級兩房單位。「滶蘊」瑰麗級兩房單位受捧,其中可供發售之 G3 標準單位更率先沽清,該批單位採兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致。今日售出單位實用面積介乎336至585平方呎,成交價由1090.4-2027.8萬港元,呎價由3.2022-3.6522萬港元。售價最高為6樓 G3 單位,實用面積585平方呎,屬兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致,成交價2027.8萬港元,呎價3.4663萬港元。呎價最高為6樓E2單位,實用面積435平方呎,兩房設計,以1588.7萬港元售出,呎價3.6522萬港元。買家種類多元化,包括本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。據悉,不少買家表示追捧新世界品牌,鍾情「滶蘊」附近國際學校及名校林立,是傳統的「學區房地段」,加上屬全新低密度超級豪宅項目,而且距離九龍塘站僅約7分鐘步程,矜貴罕有。「滶蘊」短短約一周售出
LEGO香港以顆粒踢熱世界盃氣氛 安永佳挑戰花式「的波」 沙田新城市廣場變身足球朝聖地
世界盃熱潮未到先燒旺，LEGO香港率先把足球熱搬進沙田新城市廣場，以顆粒拼出一場夠聲勢、夠話題的預熱活動。港足男神安永佳親身上陣挑戰花式 LEGO 足球，配合 3 米高巨型大力神盃、傳奇球星人偶及期間限定店，將球迷與 LEGO 迷一併拉進現場氣氛之中。 四年一度的足壇盛事快將開鑼，LEGO香港今次沒有只停留在「聯乘」兩字，而是直接將足球場上的熱血、儀式感和收藏慾，一顆一顆拼了出來。 全港首個 LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，即日起進駐沙田新城市廣場，最吸睛的莫過於由 LEGO® Certified Professional 洪子健 Andy Hung 用超過 15 萬粒顆粒砌成、1:8 比例的 3 米高巨型大力神盃，單是份量已足以撐起整個場景。 活動開場請來港足前鋒安永佳（Matt Orr）試玩 LEGO® Editions 足球（43019），以近乎 1:1 比例重現的 5 號足球，挑戰「花式控球」這件事。對平日習慣在草地追波的他來說，真正有難度的反而是 LEGO 足球的細膩手感與平衡感，他亦形容這次嘗試「難度簡直比在球場上射門還要高」。 這種說法並不誇張，因為...