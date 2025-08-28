天氣｜一號戒備信號至少維持至下午6時

【Now新聞台】(07:45)天文台指，位於南海中北部的熱帶低氣壓今早穩定地移向海南島以南海域，預料其會在今日繼續向偏西方向移動並稍為增強，在下午初時最接近本港，於約600公里或以外掠過。除非該熱帶低氣壓採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則本港普遍持續吹強風的機會較低，一號戒備信號會至少維持至下午6時。

在該熱帶低氣壓與中國東南部的高壓脊共同影響下，本港今日部分地區，包括離岸及高地間中吹強風，而與其相關的外圍雨帶會在今日稍後為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，海有湧浪，天文台提醒市民遠離岸邊及停止所有水上活動。

