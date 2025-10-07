中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
天氣｜追月日天晴酷熱 明日最高氣溫33度
高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度左右。天文台預測，今日(7日)大致天晴，下午酷熱。稍後局部地區有驟雨，吹微風。
展望未來兩三日大致天晴，明日日間酷熱。周末期間部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。根據天文台9天天氣預測，明日氣溫高達33度，周四至周六最高氣溫亦達32度，天氣晴朗，市民外出時要做足防暑工作。
