天氣｜追月日天晴酷熱 明日最高氣溫33度

颱風「麥德姆」10月5日逐漸遠離本港，大家不用擔心受颱風影響中秋節賞月團圓！「麥德姆」富有外國味道的名字，原來是另一颱風名字的代替品，背後有個甚麼故事呢？每個熱帶氣旋名字又有怎樣一套的系統呢？

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前