天氣｜「風神」今晚入800公里範圍 三號強風信號擬明日黃昏前後發出 周中氣溫料降至19度
香港天文台預計，現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋風神，今晚將進入本港800公里範圍內，會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號。同時，本港受一股強烈東北季候風影響，風勢將會逐漸增強，今日稍後天文台將發出強烈季候風信號。在正午12時，風神集結在馬尼拉之西北偏西約70公里，預料向西北移動，時速約26公里，進入南海中北部。
天文台早上6時45分已發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，提醒市民慎防中暑。下午3時，天文台錄得氣溫32度，過去一小時京士柏錄得的平均紫外線指數是4，強度屬於中等。
▼天文台九天天氣預報▼
本周初至中期風勢持續頗大
隨著風神明日稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。據現時預測，風神會在周二最接近本港，屆時會視乎風神的強度、烈風區與本港距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
本港今日部分時間有陽光及乾燥，日間酷熱，市區最高氣溫33度，新界再高一兩度，吹和緩至清勁北至東北風，稍後離岸及高地吹強風。天文台預料，在風神及季候風的共同影響下，本周初至中期本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，本周中期市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩、三度，海有大浪及湧浪。此外，受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，其中周二至周四晚上維多利亞港的水位，會上升至海圖基準面以上3米左右。
▼8號風球要求員工WFH是否合法？▼
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前