天氣｜「鳳凰」移向台灣 惟轉向存變數 本港下周初降溫

本周初天氣稍涼。(資料圖片)

乾燥的東北季候風會在未來數日影響華南。天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在今日(9日)移向呂宋，隨後會進入南海東北部，有較大機會轉向偏北方向移動，大致移向台灣一帶，並受季候風影響而逐漸減弱，但其轉向位置及減弱速度存有變數。

在季候風及鳳凰的共同效應下，本週初至中期廣東沿岸風勢頗大，天氣稍涼，海有湧浪。隨著鳳凰遠離，本周後期該區天色逐漸好轉。天文台預測，今日日間炎熱及乾燥。吹和緩北至東北風，晚上離岸風勢清勁。

根據天文台9天天氣預報，明日日間炎熱及乾燥，最高氣溫達28度；星期二及三天氣稍涼，風勢頗大，氣溫介乎21至25度之間。本周後期天氣晴朗。

