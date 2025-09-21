天氣｜黃色暴雨警告信號生效 雨勢可能持續 (資料圖片)

天文台表示，本港今早(21日)新界東部錄得超過50毫米雨量，隨後於上午9時10分，發出黃色暴雨警告信號。至於今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，早上雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩東至東南風，稍後離岸風勢間中清勁。展望明日天色短暫好轉及酷熱。隨後一兩日天氣逐漸轉壞。星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及顯著風暴潮。

受米娜的殘餘影響，今日廣東仍有驟雨及狂風雷暴。而熱帶氣旋樺加沙會在今明兩日移向呂宋海峽一帶並繼續增強，並在本週初進入南海北部。受其外圍下沉氣流影響，星期一至星期二初時廣東沿岸天氣酷熱。

週中天氣轉壞

預料樺加沙會在星期二逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，本週中期該區天氣轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有巨浪及湧浪。隨著樺加沙遠離，本週後期驟雨逐漸減少。此外，一道廣闊低壓槽會在本週後期為南海中北部至菲律賓東部帶來不穩定天氣。

廣告 廣告

天文台網站圖片

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/天氣-黃色暴雨警告信號生效-雨勢可能持續/601270?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral