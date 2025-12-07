天水圍中捕獸器狗狗傷口已壞死 義工正努力營救

【動物專訊】本報日前報道天水圍淋坑山一隻狗狗不幸中捕獸器，左前腳受重傷，卻在消防員救出時突然逃入山林。浪浪協進會及毛守救援均嘗試營救狗狗，其中浪浪協進會在狗狗出沒的位置放下了鐵籠，可惜狗狗十分機警，一直沒有入籠，而當毛守嘗試救援時，狗狗受驚再度跑入山林。浪浪協進會潘潘表示，狗狗的左前腳已明顯壞死，必須截肢，惟需要耐心去救援。

狗狗在11月30日被人發現中了「山豬吊」套索，左前腳受重傷，當消防員將他救起，他卻突然起身跑入山林。據知狗狗平時由餵狗姨姨餵，約5至6歲。

潘潘對本報表示，狗狗近日再次現身於山上一個建築中，左前腳已明顯壞死留不住。他們在該位置設置了籠，惟狗狗對狗籠有戒心，一直拒絕進入。毛守後來嘗試救狗時，狗狗受驚再次跑入山林。潘潘表示，現在要耐心等待，等狗狗再走出來時再研究如何穩妥救起他。

祝福狗狗能盡快平安獲救。

狗狗在天水圍山上中捕獸器。

沒想到看似很累的狗狗會突然起身跑入山林不知所蹤。

狗狗近日再次現身，惟左前腳傷口已壞死。

