天水圍中捕獸器狗狗獲救後跑入山 義工正緊急搜救
【動物專訊】天水圍天影路旁淋坑山一隻狗狗於11月30日慘中「山豬吊」套索，左前腳受傷，熱心市民發現報警，警員及消防員到場將狗狗救出，惟狗狗獲救後突然跑入山林逃去無蹤。毛守救援及浪浪協進會得知後正嘗試搜救，毛守Kent坦言該山林範圍太大，又四通八達，而狗狗受傷後估計會躲起來，要搜尋十分困難，亦擔心狗狗左前腳傷口可能會壞死，便會有生命危險。
據知受傷狗狗平時由餵狗姨姨餵，姨姨估計狗狗是被遺棄的倉狗，約5至6歲，姨姨於11月30日發現狗狗左前腳中了套索，被緊索至紅腫流血，是報警求助。
警方、消防員及愛協督察到場，消防員將套索解開救出狗狗，沒想到狗狗獲救後突然起身跑入山林，消防員衝入山林已經失去了狗狗蹤影。有熱心市民目擊走失事件，並聯絡了毛守和浪浪協進會。據知狗狗在事發前已經失蹤了3至4日，不知中了捕獸器多久。
Kent對本報表示，現場範圍太大和該山四通八達，加上狗狗受傷會躲起來，要搜尋十分困難，「他的腳傷勢如果太嚴重會壞死，如果他自己不出來便很大件事。浪浪協進會潘潘表示，現時要靠餵狗姨姨引狗狗現身，亦希望狗狗傷勢沒有大礙，不會有生命危險。
現時狗狗未有最新目擊消息，如有人發現這狗狗蹤影，請與毛守或浪浪協進會聯絡。
