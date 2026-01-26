元朗貨車阻路爆爭執 兩送貨男遭惡漢吹雞毆傷
【on.cc東網專訊】元朗發生襲擊案。今晨(26日)10時44分，兩名男子於洪水橋新李屋村一公廁對開遭到至少10名人士襲擊，兩男遇襲後受傷流血，遂報案求助。警員接報到場，經初步調查後將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，正追緝一名年約40歲案發時穿着藍色上衣、灰色短褲及白色鞋，戴黑色鴨舌帽本地男子。
兩名遇襲男子分別為姓吳(28歲)貨車司機，他手、臉及嘴受傷，另一人為姓張(28歲)跟車工人，其鼻、眼及手腳傷，他們俱清醒由救護車送往屯門醫院治理。
據了解，吳及張今早入村送貨期間，一輛私家車駛至新李屋村公廁對開，私家車司機不滿送貨工人擋路，兩人發生口角。私家車司機其後喚來至少10人增援，期間有人奪去貨車上一鐵通，將貨車司機及送貨工人打傷。施襲後眾人四散，涉事司機亦登上其私家車往洪水橋方向逃去。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
屯門私家車疑失控「自炒」撞欄剷上行人路 司機一度被困
屯門發生交通意外。今日（26日）中午12時04分，一輛Audi私家車於屯門友愛路左轉入愛勇街時失控撞毀欄杆、剷上行人路，再撞向石壆，私家車車頭泵把被撞飛、有一段欄杆被撞毀。司機自行報警，稱受傷被困。警方和救援人員接報後趕至現場，他清醒在場接受治理。警方正在調查意外起因。現場友愛邨一帶輕鐵服務一度受阻。am730 ・ 13 小時前
內地男在港當網約車司機 判囚8個月
【Now新聞台】一名內地男子去年在香港做網約車司機，非法載客取酬逾7萬元，判囚8個月。 案件於粉嶺裁判法院判刑。案情指，曾任五年解放軍的39歲被告曾钰霖，去年借取其他人身份註冊，成為「高德打車」的網約車司機，並在香港購買車輛，於去年6月20日至8月21日期間兩個月內行車近700次，賺取逾7萬元，他被控違反逗留條件非法載客取酬以及沒有第三者保險而使用汽車罪。辯方呈上被告其家人和退役軍人同僚求情信，指被告是因財務壓力下犯錯。署理主任裁判官香淑嫻指，被告犯案時間長，性質嚴重，考慮其認罪有悔意，所有控罪刑期扣減三分一並同期執行，判監8個月、取消駕駛執照18個月。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
47人案被告獲釋｜岑敖暉據悉今出獄 七人車接送離開｜Yahoo
民主派初選 47 人案再有被告獲釋。《Yahoo 新聞》接消息，前荃灣區議員岑敖暉服畢 4 年 6 個月刑期，今早（26 日）清晨獲釋，由七人車接送從赤柱監獄離開。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
大埔汀角路踏單車男子遭私家車撞斃
【Now新聞台】大埔一名踏單車男子遭私家車撞倒，送院不治。 私家車車頭嚴重損毀，擋風玻璃爆裂。單車的兩個車轆被撞至飛脫，其中一個拋彈到私家車尾。早上七時許，私家車沿汀角路往大尾督方向行駛，駛到大埔工業邨對開懷疑收掣不及，撞向正橫過馬路的單車，踏單車的男子倒地昏迷，送院搶救後證實不治。私家車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
大圍教友廁內猝死 生前任職食環署督察 署方：深感哀痛
大圍一教會發生教友猝死事件。昨日(25日)上午11時26分，警方接獲報案，指其家人在大圍文禮路10號教會一洗手間暈倒。人員接報到場，該名42歲姓何男子昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。據悉，報案人為事主妻子，兩人結婚逾5年，未有子女。當日一同前往教會出席崇拜活動，期間事主報稱肚痛不適，於是前往洗手間，妻子見他良久未返感到擔心，四出尋人發現其在廁內暈倒。事主生前任職食環署督察，曾提及需要輪班返夜，當時工作時間不穩定，間中會心口痛，但並沒有求診或檢查，其後已轉回正常工作時間。署方表示，對有同事離世深感哀痛，向其家屬致以深切慰問，並會提供一切適切的支援。am730 ・ 19 小時前
涉虛報資料申高才通 內地漢再缺席聆訊 官發拘捕令充公保釋擔保金
【on.cc東網專訊】47歲內地漢於2023年申請高才通來港時，涉嫌與他人串謀虛報資料，誘使入境處批准他帶同妻女來港。該漢被控一項串謀詐騙罪，案件早前提訊時他聲稱要回鄉照顧患病母親，獲批短暫離港，惟案件於本月中再提訊時他缺席聆訊。案件今(26日)於沙田裁判法院再on.cc 東網 ・ 16 小時前
夫婦食用網購蔬菜中毒 查為包菜報紙滲老鼠藥致污染
【on.cc東網專訊】浙江省台州市天台縣一對夫婦上月進食網購娃娃菜後，同時全身出血入院搶救，他們均為老鼠藥中毒。警方調查後鎖定毒源，商家為壓縮成本使用舊報紙包裝娃娃菜，但舊報紙包在回收儲存中沾染殺鼠劑。on.cc 東網 ・ 17 小時前
粉嶺工業意外 男工人遭機器切斷手指
【on.cc東網專訊】粉嶺發生工業意外。今午(26日)12時59分，一名男工人在業和街10號工廈一單位工作期間，意外遭機器切斷一隻手指，在場工友見狀慌忙報案求助。救援人員接報到場替事主作初步治理後，連同斷指一併送往北區醫院治理。肇事原因有待相關部門人員調查。on.cc 東網 ・ 16 小時前
出國注意！台人在日本機場「犯１錯」恐終身禁入境，達人教正確處理法
每到連假，許多人安排出國，然而機場行李轉盤上的行李箱看起來大同小異，稍不留意就可能拿錯他人的行李，造成雙方的困擾與麻煩。近日有網友分享朋友的慘痛經驗，因為在日本機場拿錯行李箱，被對方以偷竊罪報警處理，食尚玩家 ・ 15 小時前
小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！
這案子聽起來像偵探小說，但偏偏是真實悲劇！2025年12月31日跨年夜，日本茨城縣水戶市一戶人家傳出慘劇，31歲的美甲師小松本遙被丈夫發現倒在家裡血泊中，全身傷痕累累，包括頭部鈍器擊傷和手臂防禦創傷。Japhub日本集合 ・ 14 小時前
曼聯名宿麥昆死因調查揭球員悲歌 重複頂頭槌致慢性創傷性腦病變
曾來港效力精工的蘇格蘭籍曼聯足球名宿哥頓麥昆（Gordon McQueen），2023 年在其北約克郡家中因肺炎離世。驗屍官指出，麥昆死前兩年已患衰弱症，有可能跟他任職球員時重複頂頭槌，引致血管性失智症及慢性創傷性腦病變。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
六旬翁跟團遊猝死 旅行社擅加行程判賠35萬人民幣
【on.cc東網專訊】隨着銀髮旅遊市場持續發展，長者跟團出遊的安全問題也愈受關注。近日，北京市第二中級人民法院審結一宗長者跟團猝死糾紛案件，裁定旅遊公司需承擔次要責任，賠償35萬多元人民幣（約39.5萬港元），行程期間旅行團曾兩度凌晨集合。on.cc 東網 ・ 18 小時前
【中環解密】iPhone Air劈價30% 內地果粉喊「回水」
內地傳媒報道，蘋果公司近日在中國啟動新年促銷活動，在內地上市剛好3個月的iPhone Air，劈價2500元（人民幣．下同）出售，降幅超過三成，引起果粉不滿。信報財經新聞 ・ 1 天前
錦田致命車禍 的士被撞拋起翻側 女乘客送院不治
錦田公路凌晨發生嚴重交通意外。今日(25日)零時左右，警方接獲報案，指近映河路位置，一輛新界的士與一部私家車猛烈相撞，的士翻側後司機及女乘客一度被困車內。救援人員到場時，的士60歲姓鄭男司機頭部受傷但保持清醒；車上一名65歲姓莊女乘客則陷入昏迷，被困車廂。消防員隨即展開拯救，成功將她救出。消息指，莊婦全身多處受傷，曾一度失去呼吸及脈搏，救護員即場施行急救，並送往博愛醫院搶救，惟延至凌晨1時45分終告不治。鄭男亦被送院治理。am730 ・ 1 天前
張雨綺代孕、小三黑材料纏身 上遼寧衛視春晚被DQ
【on.cc東網專訊】內地春晚近日分別進行了錄製綵排，許多藝人被拍到現身的同時，所涉爭議也被網民一個個放大檢視，陷入「代孕」、「小三」風波但至今未公開回應的女星張雨綺就是其一，在她參加錄製遼寧衛視春晚被拍到後，遼寧衛視官方評論區頓時湧進大批網民，留言要求抵制張雨東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
內地專才舉家南下 衝擊港教育生態 搭建子女海外升學橋樑 被指搶奪資源
隨着本地學齡人口減退，以及港府輸入人才計劃下的受養人子女數目急增，香港教育生態去年出現重大轉變。部分內地補習社以「借殼」方式在港營運，另有官立小學允許學生在校內考試以簡體字作答，引發社會爭議。信報財經新聞 ・ 1 天前
錦田公路兩車相撞 一死兩傷
【Now新聞台】錦田公路凌晨有私家車與的士相撞，造成一死兩傷。 事發後，的士翻側擱在行人路上；私家車車頭嚴重毀爛變形，安全氣袋彈出，警員在車內調查。凌晨零時許，一輛載客的士沿錦田公路轉入映河路時與一輛私家車相撞，的士司機及女乘客受傷被困，需要由消防員用工具剪開車頂，將兩人救出。的士女乘客昏迷，送院搶救後不治。私家車男司機，及的士男司機清醒送院。警方正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
錦田公路兩車相撞一死兩傷 私家車司機及乘客涉藏械被捕
【Now新聞台】錦田公路凌晨有私家車與的士相撞，造成一死兩傷。 事發後，的士翻側擱在行人路上；私家車車頭嚴重毀爛變形，安全氣袋彈出，警員在車內調查。凌晨零時許，一輛載客的士沿錦田公路轉入映河路時與一輛私家車相撞，的士司機及女乘客受傷被困，需要由消防員用工具剪開車頂，將兩人救出。65歲女乘客昏迷，送院搶救後不治。兩名司機清醒送院，其中私家車司機及女乘客涉嫌管有攻擊性武器，被警方拘捕。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
大埔單車漢遭輕型貨車撞倒送院亡 司機涉危駕被捕
大埔發生奪命交通意外。今日（26日）早上7時25分，一輛輕型貨車沿大埔汀九路、往大美督方向行駛，駛至大埔工業邨對開時，將一名70歲姓李踩單車老翁撞倒，老翁倒地重創，頭部及腳部受傷，陷入昏迷，由救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救，可惜最終不治。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕一名輕型貨車司機。警方表示，死者年約70至80歲，身高約1.8米，壯身材，身穿紅色格子長袖上衣、灰藍色長褲和灰色鞋，身上沒有任何身分證明文件。am730 ・ 19 小時前
mandycat office：扣好未？
由爭位坐變咗爭位企～～ 文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 15 小時前