元朗貨車阻路爆爭執 兩送貨男遭惡漢吹雞毆傷

【on.cc東網專訊】元朗發生襲擊案。今晨(26日)10時44分，兩名男子於洪水橋新李屋村一公廁對開遭到至少10名人士襲擊，兩男遇襲後受傷流血，遂報案求助。警員接報到場，經初步調查後將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，正追緝一名年約40歲案發時穿着藍色上衣、灰色短褲及白色鞋，戴黑色鴨舌帽本地男子。

兩名遇襲男子分別為姓吳(28歲)貨車司機，他手、臉及嘴受傷，另一人為姓張(28歲)跟車工人，其鼻、眼及手腳傷，他們俱清醒由救護車送往屯門醫院治理。

據了解，吳及張今早入村送貨期間，一輛私家車駛至新李屋村公廁對開，私家車司機不滿送貨工人擋路，兩人發生口角。私家車司機其後喚來至少10人增援，期間有人奪去貨車上一鐵通，將貨車司機及送貨工人打傷。施襲後眾人四散，涉事司機亦登上其私家車往洪水橋方向逃去。

