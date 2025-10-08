天水圍公園女子倒斃 頸部有傷痕 警料屬自殺｜Yahoo

【21:00 更新報道】

警方表示，今日清晨約 4 時 50 分，一名路人途經天水圍公園近天瑞邨巴士站時，發現一名女子倒臥地上，身上滿佈血跡。救護人員接報到場，證實該名女子當場死亡。死者倒臥在一張長凳附近，頸部兩側各有約 10 厘米長的傷痕。現場發現一把約 15 厘米長的生果刀放在長凳上，另一把約 15 厘米長的鎅刀則在地上。

死者身上的斜孭袋內找到身份證及智能手機，警方發現死者於凌晨 3 時 51 分曾以手機搜尋「頸動脈位置圖」。警方翻查閉路電視片段，顯示死者於凌晨 3 時 56 分獨自背着斜孭袋離開住所，期間未與他人接觸。

除頸部傷勢外，未發現其他可疑傷勢，現場亦沒有打鬥痕跡或可疑物品。死者沒有留下遺書，由天水圍雜項調查隊接手跟進，死因有待法醫確定。據了解，死者生前患抑鬱症多年。

