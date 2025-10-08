「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
天水圍公園女子倒斃 頸部有傷痕 警料屬自殺｜Yahoo
【21:00 更新報道】
警方表示，今日清晨約 4 時 50 分，一名路人途經天水圍公園近天瑞邨巴士站時，發現一名女子倒臥地上，身上滿佈血跡。救護人員接報到場，證實該名女子當場死亡。死者倒臥在一張長凳附近，頸部兩側各有約 10 厘米長的傷痕。現場發現一把約 15 厘米長的生果刀放在長凳上，另一把約 15 厘米長的鎅刀則在地上。
死者身上的斜孭袋內找到身份證及智能手機，警方發現死者於凌晨 3 時 51 分曾以手機搜尋「頸動脈位置圖」。警方翻查閉路電視片段，顯示死者於凌晨 3 時 56 分獨自背着斜孭袋離開住所，期間未與他人接觸。
除頸部傷勢外，未發現其他可疑傷勢，現場亦沒有打鬥痕跡或可疑物品。死者沒有留下遺書，由天水圍雜項調查隊接手跟進，死因有待法醫確定。據了解，死者生前患抑鬱症多年。
【Yahoo 新聞報道】天水圍發生一宗命案，一名女子今日（8日）清晨被發現倒斃在天水圍公園，當場證實不治，死者頸部有明顯傷痕。警方封鎖現場調查後，相信事主在上址割頸自殺，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
今晨 5 時許，警方接獲報案指，一名女子昏迷倒臥在天水圍公園近天瑞路出口。警方及救護人員接報到場，證實該名女子已經死亡。據悉，死者頸部有 10 厘米乘 5 厘米傷痕。警員在附近檢獲一把刀及一把鎅刀，交由刑事調查隊跟進。
【求助熱線】
生命熱線：2382 0000
東華三院芷若園熱線︰18281
明愛向晴軒：18288
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：2389 2222
撒瑪利亞會熱線︰2896 0000
社會福利署熱線︰2343 2255
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
政府 24 小時「情緒通」熱線：18111
