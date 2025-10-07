天水圍公園發現浴血女屍 頸部有傷 警檢利刀及𠝹刀

天水圍公園發現浴血女屍，頸部有傷，警檢利刀及��刀。(有線新聞截圖)

天水圍發現一具女性屍體。今日(8日)凌晨5時許，警方接報指，一名女子滿身鮮血，被發現躺在天瑞路6號天水圍公園近天瑞邨出入口的長櫈上昏迷不醒，保安員見狀報警。救護員接報到場，經檢驗後，證實該名女子現場不治。警方初步認為事件有可疑，大批警員圍封現場進行蒐證。

消息指，女死者年約50歲，疑似是一名露宿者，現場發現一袋懷疑屬於事主的個人物品；事主頸部有長約10厘米乘5厘米傷痕，懷疑由利器造成，警員在附近檢獲一把利刀及一把鎅刀，正調查是否與案件有關，案件交由刑事調查隊跟進。

