Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
天水圍公園發現浴血女屍 頸部有傷 警檢利刀及𠝹刀
天水圍發現一具女性屍體。今日(8日)凌晨5時許，警方接報指，一名女子滿身鮮血，被發現躺在天瑞路6號天水圍公園近天瑞邨出入口的長櫈上昏迷不醒，保安員見狀報警。救護員接報到場，經檢驗後，證實該名女子現場不治。警方初步認為事件有可疑，大批警員圍封現場進行蒐證。
消息指，女死者年約50歲，疑似是一名露宿者，現場發現一袋懷疑屬於事主的個人物品；事主頸部有長約10厘米乘5厘米傷痕，懷疑由利器造成，警員在附近檢獲一把利刀及一把鎅刀，正調查是否與案件有關，案件交由刑事調查隊跟進。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/天水圍公園發現浴血女屍-頸部有傷-警檢利刀及-刀/606510?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清
由李錦記家族基金主辦的「祖父母感謝節2025同樂日」 將於10月12日（星期日） 舉行，活動以「五種愛的語言」為主題，可以免費參加，祖孫三代可以一齊去現場玩多個互動攤位、家庭樂工作坊，更有舞台表演，以及繪畫比賽優勝作品展，藉此鼓勵家庭成員用行動表達愛與關懷。Yahoo Food ・ 1 天前
天水圍公園女子倒斃 頸部有傷痕 警料屬自殺｜Yahoo
天水圍發生一宗命案，一名女子今日（8日）清晨被發現倒斃在天水圍公園，當場證實不治，死者頸部有明顯傷痕。警方封鎖現場調查後，相信事主在上址割頸自殺，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
屯門公路九巴車長駕車期間暈倒 猛撼路牌一度被困
屯門公路發生交通意外。 今日（8日)早上10時08分，一輛九巴沿屯門公路、往屯門市中心方向行駛，駛至安定邨對開時，九巴車長突然暈倒，九巴在無人駕駛下猛撼向路牌，車頭擋風玻璃爆裂，車長一度被困，其他途經司機見狀，連忙報警求助。am730 ・ 10 小時前
因使用廁所問題與食客起爭執 李偲嫣兒子以菜刀傷人 認罪判囚2年2月
已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉於兩年前在紅磡一間餐廳，因使用廁所問題與食客發生爭執，其後以 30 厘米長的菜刀傷及食客胞弟的左臂。劉被控有意圖而傷人後，一度缺席聆訊，他周三（8 日）於區域法院承認「有意圖而傷人」及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。法庭線 ・ 8 小時前
諾貝爾醫學獎 得主之一在數位排毒仍未得知獲獎
（法新社舊金山6日電） 今年諾貝爾醫學獎由美日3學者共享殊榮，不過其中1人堪稱是「勞逸平衡」（work-life balance）最佳典範，甚至可能到現在還不知道自己得獎的境界。藍斯德爾（Fred Ramsdell）是3位得獎人之一，但他任職的美國加州舊金山臨床階段生物科技公司Sonoma Biotherapeutics告訴法新社，藍斯德爾目前「享受人生」，到偏遠地區健行、暫時與外界斷絕聯繫。法新社 ・ 1 天前
打風｜追風逐浪被批罔顧安全 近期 4 人被捕 鄧炳強：警積極跟進其他個案｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港期間，有市民與子女追風逐浪，最終墮海需救援。保安局局長鄧炳強回覆立法會時，再次指出政府強烈譴責在颱風期間追風逐浪，批評是罔顧安全及極度自私的行為。鄧炳強指，近期警方已拘捕 4 人，有關人士涉嫌疏忽照顧兒童，及違反《泳灘規例》，警方亦會積極跟進其他相關個案，適時發布相關執法及行動，以表明對同類行為的「零容忍」態度。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
將軍澳尚德邨男子墮樓 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】將軍澳有人墮樓。今午(7日)12時42分，尚德邨尚信樓一名男子，由高處墮下，倒臥平台昏迷。救援人員接報到場，將事主送往將軍澳醫院搶救，惜終告不治。警員經初步調查，相信姓黎(40歲)事主從上址一單位墮下，現場沒有檢獲遺書，正調查事主墮樓原因。on.cc 東網 ・ 1 天前
名字對一個人的影響有多大？日本稀奇古怪姓氏一籮筐！不小心就變成笑話
日本稀奇古怪的姓氏滿街跑，常常好疑惑這些姓氏到底是怎麼來的？Japhub日本集合 ・ 9 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 12 小時前
免疫自我控制的突破為 3 位科學家贏得 2025 年諾貝爾獎
2025 年諾貝爾生理學或醫學獎於週一頒發給 Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell 和 […]TechRitual ・ 1 天前
深水埗男子膠袋笠頭吸氣體尋短 父親發現已太遲
【on.cc東網專訊】深水埗有人吸氦氣自殺亡。今晨(8日)11時52分，大南街203號一單位男子報案，指其兒子倒臥在單位大門後，以膠袋包裹頭部並暈倒，膠袋連接着一罐氦氣，懷疑他企圖自殺。救援人員接報到場，經檢驗後證實姓顧(37歲)男事主已氣絕身亡。警員在現場沒有on.cc 東網 ・ 10 小時前
熊闖日本群馬縣超市 嚇壞購物民眾、兩人輕傷
（法新社東京8日電） 日本官員與記者今天表示，一頭野熊昨晚闖進關東地區群馬縣一間超市，並在店裡四處亂竄，造成兩名男子受傷，嚇壞了正在超市購物的民眾。群馬縣沼田市警方與消防單位表示，一頭身長約1.4公尺的成年野熊昨天闖進當地一間超市，導致一名70多歲男子與一名60多歲男子受到輕傷。法新社 ・ 1 小時前
台山商會中學男教師涉非禮脫罪 官裁女學生自願被摸 改名返校任教 再涉帶學生飲酒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一名男教師 13 年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官相信被告曾摸事主大腿，但認為事主自願被摸，因此罪名不成立。案發後男教師離職並改名，卻於2020 年重返同校任教，現為助理校長。《Yahoo新聞》接獲消息指，該助理校長上學年帶英國交流團時，被指與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間疑飲酒、帶對方購買香水、返港時在航機上安排坐鄰座。據知有家長已去信教育局投訴交流團安排，獲覆稱已向學校了解並跟進。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
柬埔寨「中國城」園區員工大暴動 290人遭扣留
【on.cc東網專訊】柬埔寨西哈努克省上周六至周日（4日至5日）有園區發生外籍員工大規模暴動事件，當地警方連夜出動警力平息。聯合執法人員周一（6日）對該省「中國城」園區展開突擊檢查，當場扣留290名外籍人員。on.cc 東網 ・ 1 天前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 7 小時前