天水圍嘉湖山莊七旬翁向妻淋腐液波及女友人 3人同送院

天水圍嘉湖山莊會所餐廳女子被淋腐液，涉案老翁昏迷同送院。(資料圖片)

今日(13日)上午約9時半，警方接獲報案，指一名老翁在天水圍嘉湖山莊會所餐廳內用酸性液體淋向其妻子，導致她面部受傷，神智清醒；其間同行女友人受波及。

事後，老翁情緒激動下服食安眠藥昏迷不醒，兩夫婦被送往天水圍醫院，同行女友人亦一併送院檢查。經初步調查後，警方以涉嫌「襲擊導致他人身體受傷」拘捕該名老翁。

