天水圍坑頭村狗狗慘被毒死 村民極傷心緝兇盼還公道

【動物專訊】天水圍發生懷疑毒狗事件，於天水圍坑頭村停車場生活的3歲狗狗「大姐」前日（11月20日）晚上突然抽筋嘔吐，最終不幸離世。現時未知大姐是在哪個位置吃了毒餌，照顧者和村民都對大姐死於非命感到十分難過，希望能夠將兇徒繩之於法，亦想提醒附近狗主和市民小心留意，避免再有動物中毒受害。

大姐原本是停車場更亭叔叔所收養，但叔叔早前因為入院做手術，無法再回更亭工作，有熱心村民及其家人便負擔起幫忙照顧大姐的責任。大姐平時住在更亭旁的狗屋，亦有狗床睡，很多村民都喜歡乖巧的大姐。

前日傍晚5時，照顧者帶大姐到家中吃飯，然後6時許將大姐送回更亭。沒想到大姐在晚上7時突然抽筋和嘔吐，照顧者馬上送狗狗到獸醫診所，可惜大姐經搶救後仍不治，獸醫判斷是中毒。

村民得知事件都感到十分傷心和憤怒，希望能夠找出落毒者，為大姐討回公道。如有關於大姐遇害的目擊消息或線索，請向本報提供資料。

居於天水圍停車場的狗狗大姐，前日不幸中毒身亡。

不少認識狗狗的村民都對狗狗慘死感到十分難過。

村民希望為狗狗討回公道，緝拿兇徒。

狗狗居於停車場更亭旁，有狗屋和狗床。

