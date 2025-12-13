天水圍天澤邨凌晨火警 51歲男户主多處燒傷送院 400居民疏散 警列縱火案｜Yahoo

【Now新聞台】警方國安處首次引用《維護國家安全條例》的非法操練罪，拘捕9名男子，涉嫌進行類軍事式訓練，又指有被捕者曾出現在大埔宏福苑災場，擔心有人藉機令「黑暴」重現。檢獲證物包括7支氣槍、仿製刀劍及懷疑用作自製槍械的3D打印機等。警方國安處指上年初收到情報，懷疑有人在新蒲崗一個工廈單位收藏武器及進行軍事式訓練，調查後相信是有團伙嘗試組織反政府人士，訓練他們，包括槍械及軍刀訓練、格鬥及無線電通訊等。國安處周四晚到單位，首次引用《維護國家安全條例》下的非法操練罪拘捕6名在場男子，其中一人當時正訓示其他人。警方之後再在屯門及油麻地拘捕多3名男子，9人年齡介乎20至25歲，正被扣留調查。國安處總警司李桂華：「我們最憂心的是，居然發現有一些爆炸品，低性能火藥並不等於沒有殺傷力，所以警方十分之關注。訓練是一個室內場所，很隱蔽，我可以形容為重門深鎖。第二，他們把所有窗戶全部以黑色膠袋遮蓋，不想讓其他人看到他有這情況，可想而之是比較隱密。」國安處指會集中調查武器如何製造及使用目的、有沒有其他人涉案，又指根據情報所得，其中一人有透露過訓練目的，部分人亦曾出現於大埔宏福苑災場。李桂華：「在火災之後，很多事情令我們很擔憂，例如有人用一些當時在2019、2020年很常用的黑暴服裝，用他的方法、一些口號，試圖去散播一些仇恨。這出現令我們覺得，其實黑暴的苗頭已有。(情報)說希望學了這些技巧，包括剛才所說的一些格鬥、槍械、短刀的訓練，能夠在黑暴再臨時攻擊一些阻礙他的人，包括警察及其他政府相關的人員。」國安處提醒市民，在非法操練條罪下，提供訓練最高監禁7年，接受訓練3年，涉及外部勢力分別可監禁10年及5年，如果訓練與康樂有關就不算違法。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 23 小時前