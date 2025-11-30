宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
天水圍狗狗誤踩捕獸器 左腳受傷 警列虐畜
天水圍有狗隻疑遭虐待。今日(30日)下午5時許，警方接獲途人報案，稱在天影路的山坡上發現一隻狗，懷疑被繫在樹上。警方其後接報到場，發現狗隻已離開，相信牠誤踩捕獸器，左腳受傷。
警方將案件列作「殘酷對待動物」，交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/天水圍狗狗誤踩捕獸器-左腳受傷-警列虐畜/623598
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周日（30 日）下午 5 時已造成 146 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 40 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐。Yahoo新聞 ・ 3 天前
宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火，造成至少 146 死 79 傷。市民日前發起民間悼念活動，廣福邨一帶有多個位置供市民獻花，其中最多人於最接近宏福苑的廣福休憩公園獻花。今天下午 4 時起有逾 5000 人排隊，輪候時間至少 2 小時。是日為外傭法定休假天，獻花人群中有不少為外傭，其中有外傭的兩位朋友均在意外中喪生，在悼念時哭成淚人。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 11 小時前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
馬會賽前默哀 大部分騎師素服現身
【on.cc東網專訊】為悼念大埔宏福苑五級奪命火慘劇，今日沙田賽事將會閉門作賽之外，賽前於馬匹亮相圈有默哀儀式，而大部分騎師今日(30日)均身穿素服現身。on.cc 東網 ・ 10 小時前
宏福苑五級火｜據悉國安拘一名男子 藉火災意圖煽動 涉發起「四大訴求」聯署｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，造成至少 128 死 79 傷，周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處拘捕發起聯署者。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
宏福苑五級火災｜馬會宣布閉門賽事總收益悉數捐予政府「大埔宏福苑援助基金」
【Now新聞台】大埔宏福苑早前發生五級火災，香港賽馬會宣布今天(11月30日)在沙田賽馬場舉行的賽事以閉門形式進行，並承諾捐出7020萬港元，當中包括賽事總收益，予香港特別行政區政府成立的「大埔宏福苑支援基金」，加上早前透過「賽馬會緊急援助基金」提供的1億港元援助，以解傷者及死者家屬的燃眉之急。宏福苑五級火災．不斷更新各方支援宏福苑五級火災民馬會表示，總共已向受影響居民捐助約1億7020萬港元。馬會向火災中痛失摯愛的傷者及死者家屬致以深切慰問，同時透過旗下慈善信託基金，繼續與相關政府部門及非政府組織緊密合作。馬會又稱，在政府決策局和部門的協調及領導下，多個基金捐助項目已即時行動，為受影響的家庭提供切實援助，當中包括支援過渡性房屋營運機構，為空置單位添置家具及日常用品；提供應急藥物、情緒及喪親支援；協助年長居民和照顧者聯繫合適的社會服務；舉辦家長網上課程，支持大埔的幼稚園及托兒所；提供津貼予受影響學生購買校服、文具和其他必需品，以及提供食物援助予有需要人士。此外，馬會亦已為受火災影響的員工，安排臨時住宿及應急資金，並設立24小時熱線協助有需要情緒支援的員工。馬會指，會繼續留意事件發展，並now.com 新聞 ・ 4 小時前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 2 天前
宏福苑五級火︱姜濤暖舉曝光 語音訊息派正能量
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，圈中不少藝人都以各自方式伸出援手，向受災民眾提供支援，而今日（30日）有一名「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）透過社交網透露自己突然收到訊息，對方聲稱係「姜濤」，並透過旗下服裝品牌嘅會員系統，搜索得知佢嘅地址，繼而表示擔心佢現時狀東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜麥美娟：租戶可申領應急錢及津貼 如涉虛報將交相關部門跟進｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，政府日前宣布發放災戶一萬元應急錢、5萬生活津貼，網傳派發過程出現有租戶未能領津貼、冒領等情況。民政及青年事務局局長麥美娟今（29 日）表示，政府的一萬元應急錢、5 萬元生活津貼旨在幫助受災居民，對象是「住在那裡的住戶」，租戶亦可以領取應急錢，及5 萬元生活津貼，呼籲受影響居民盡快聯絡社工。Yahoo新聞 ・ 1 天前
楊千嬅演唱會 | 開唱前捐二百萬 全場為大埔火災默哀
《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。原定一連六場的音樂盛宴，因應大埔宏福苑火災事故，轉化為溫暖而莊重的祝福空間。舞台上下的每一個細節，都承載著對香港無聲的關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
全港巡查棚網 下半旗哀悼3天
大埔宏福苑大火死傷枕藉，港府周六（29日）起下半旗致哀3天，並會於18區設弔唁處供市民悼念。而宏福苑大維修釀慘劇，市民人心惶惶，勞工處和屋宇署分別會展開全港巡查，其中屋宇署要求全港承建商下月4日或之前就外牆保護網、塑膠帆布的阻燃性能提交報告；勞工處則會巡查架設大型棚架的樓宇維修工程地盤，檢視防火設施及火災應變安排。信報財經新聞 ・ 1 天前
30個私樓工程項目遭勒令停工 宏業承建28個
屋宇署勒令30個私人樓宇工程項目暫時停工,當中有28個,由負責大埔宏福苑大維修的「宏業建築工程有限公司」承建。署方表示,對宏業保障工地安全的能力缺乏信心,宏福苑大火亦揭示宏業在地盤安全管理,有嚴重缺失,包括使用大量發泡膠板封窗。另外兩個停工項目,分別是富林工程營造承建的中環中旅大廈,以及源發建築承建、宏業以項目經理身分參與的北角富澤花園,兩個項目均涉及以塑膠板封窗。署方已要求承建商移除膠板,並會諮詢法律意見考慮懲處。同樣由富林工程營造承建,不過未有被命令停工的火炭穗禾苑大維修工程,屋苑通告顯示,富林工人昨天已拆除相關封窗塑膠板,屋苑全部9座大廈亦將拆除棚網,以減少居民疑慮。 (BC)infocast ・ 3 小時前