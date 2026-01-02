天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷 男職員被捕 疑涉感情糾紛

【on.cc東網專訊】周三(31日)天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷，警員經進一步調查，相信有人向女同事施襲後，再割頸自殘，事件估計涉及感情糾紛，並以涉嫌「傷人」拘捕涉案姓黃男職員。至昨日(1月1日)，蘇女仍然危殆，黃男則轉為嚴重，暫未適合錄取口供。

事發於當日下午近2時，天水圍天湖路2號天耀廣場一眼鏡舖，有職員報案指店內的雜物房，有人大叫救命。救援人員接報趕至破門入內，赫見一名姓蘇(27歲)女職員遭割傷右頸部，半昏迷倒臥地上，左前臂及掌心均染有血漬。而另一名姓黃(31歲)男職員的右頸則有一處刀傷陷入昏迷。救護車隨即把二人緊急送往屯門醫院搶救。警員在雜物房內檢獲一把染血的生果刀，經初步調查案件列作「傷人」跟進。

廣告 廣告

據了解，蘇女及黃男分別任職視光師及店舖銷售經理，兩人均在眼鏡舖工作多年，於其他同事眼中兩人關係正常，而兩人亦沒有向家人及朋友提及過對方。事發當日，黃男正值休假，卻突然返回店內，並示意蘇女進入驗光室商討要事。當蘇女進入後，房門隨即被鎖上。至下午近1時半，房內突然傳出一聲尖叫。20分鐘後，房內再次傳出蘇女呼救聲，黃男卻回應指「無事」。其時，店內另一名當值男職員聞言後上前嘗試開啟房門不果，隨即報案求助。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】