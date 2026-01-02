羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷 男職員被捕 疑涉感情糾紛
【on.cc東網專訊】周三(31日)天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷，警員經進一步調查，相信有人向女同事施襲後，再割頸自殘，事件估計涉及感情糾紛，並以涉嫌「傷人」拘捕涉案姓黃男職員。至昨日(1月1日)，蘇女仍然危殆，黃男則轉為嚴重，暫未適合錄取口供。
事發於當日下午近2時，天水圍天湖路2號天耀廣場一眼鏡舖，有職員報案指店內的雜物房，有人大叫救命。救援人員接報趕至破門入內，赫見一名姓蘇(27歲)女職員遭割傷右頸部，半昏迷倒臥地上，左前臂及掌心均染有血漬。而另一名姓黃(31歲)男職員的右頸則有一處刀傷陷入昏迷。救護車隨即把二人緊急送往屯門醫院搶救。警員在雜物房內檢獲一把染血的生果刀，經初步調查案件列作「傷人」跟進。
據了解，蘇女及黃男分別任職視光師及店舖銷售經理，兩人均在眼鏡舖工作多年，於其他同事眼中兩人關係正常，而兩人亦沒有向家人及朋友提及過對方。事發當日，黃男正值休假，卻突然返回店內，並示意蘇女進入驗光室商討要事。當蘇女進入後，房門隨即被鎖上。至下午近1時半，房內突然傳出一聲尖叫。20分鐘後，房內再次傳出蘇女呼救聲，黃男卻回應指「無事」。其時，店內另一名當值男職員聞言後上前嘗試開啟房門不果，隨即報案求助。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 15 小時前
屯門菲籍婦倒斃家中 48歲法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授
屯門掃管笏管翠路1號昨（31日）發生命案，一名30歲菲律賓籍女子與丈夫爭執後獨留房間，最終離奇倒斃。其48歲法籍丈夫隨後報案，但警方到場調查時，揭發他涉嫌藏有海洛英，並將其拘捕。 有消息指，被捕男子為政治學者，現於香港城市大學任教。據城大網頁資料，他是公共及國際事務學系副教授，曾先後就讀美國堪薩斯大學及哈佛大學，am730 ・ 16 小時前
元旦凌晨觀塘海濱爆衝突 少女遭掌摑飛腳 13 歲女學生被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦凌晨，觀塘海濱花園發生一宗涉及多名年輕人的暴力事件，多段現場影片在社交平台瘋傳，顯示現場有大批人士圍觀起哄，一名身穿白色一字肩針織毛衣及短裙的少女，與另一名同樣穿短裙、孭手袋的少女發生激烈肢體衝突，期間有人不但未有勸止，更疑似推人及遞上口罩。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
破邊洲內地男失足墮海亡 與同學結伴行山 疑拍照不慎墜落70米高崖｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一名20歲內地男子今（31 日）在西貢破邊洲的山崖墮海，傷重不治。警方初步調查案件無可疑，相信事主失足墮崖，暫列作屍體發現案。Yahoo新聞 ・ 1 天前
屯門掃管笏夫妻爭執打架 妻子倒斃單位
【Now新聞台】屯門掃管笏發生命案，一對夫婦爭執打架，妻子其後昏迷死亡。 現場是屯門掃管笏管翠路一號星堤一個單位。下午四時許，警方接獲一名男子報案，指與妻子爭執打架，其後發現妻子昏迷在房間，救護員到場證實她明顯死亡。警方正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
平安夜中港牌七人車荃灣行人過路處「U-turn」 內地司機涉危駕被票控(更新)
又有馬路炸彈幾乎危及路人，網上流傳兩段影片，顯示一輛掛有中港車牌的七人車於上周三（24日）平安夜，涉先後在薄扶林及荃灣違規行駛。其中在荃灣楊屋道逆線行駛，更在行人綠燈期間無視人群強行橫過斑馬線「U-turn」掉頭，有路人不滿憤而拍打車身。 【12月31日更新】警方表示留意到近日網上流傳一段短片，顯示一am730 ・ 1 天前
男警為減輕工作量偽造證人陳述書銷案 罪成判囚兩年
男警涉嫌調查案件時為減輕工作量，偽造不追究證人陳述書，以及訛稱投訴人不再追究，繼而使 9宗案件終止調查。他早前否認偽造及藉公職作出不當行為兩罪，經審訊後被裁定罪成，今日(31日)於區域法院被判入獄24個月。 被告黃耀聰(現年34歲)，報稱警員。案情指他於 2012 年加入警隊，曾於旺角及深水埗警區刑事調am730 ・ 1 天前
涉披露國安處會面內容 評論人王岸然被控妨害調查等罪 向高院申保釋被拒
王岸然周三（31 日）在高等法院自行申請保釋，法官陳仲衡聽畢雙方陳詞，拒絕其申請。案件押後至明年 1 月 20 日再訊。法庭線 ・ 1 天前
內地男除夕夜涉尖沙咀海傍放無人機 涉兩宗罪被捕
除夕夜不少市民出外慶祝。一名持雙程證的33歲內地男子，在尖沙咀一個停車場涉嫌違規使用無人機，除夕夜晚上約7時涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」及「操作期間違反操作規定」被捕，現正被扣留調查。 行動中，警方檢獲一部小型無人機，案件交由油尖區刑事調查隊第九隊跟進。警方強調，絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，am730 ・ 22 小時前
瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡過百傷 警方排除恐襲︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在元旦凌晨發生爆炸並起火，造成至少造成數十人死亡過百傷，當局封鎖現場並展開調查。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
《明報》記者庭外拍攝遭警撞及辱罵 投訴課指無過錯、無法證實 事主覆核後維持結果
2023 年 3 月，《立場新聞》被控「串謀發布煽動刊物」案審訊期間，《明報》記者指在區域法院停車場拍攝主控官伍淑娟時，遭警員斥「影乜撚嘢」及兩度撞開，事主其後向警方投訴警察課投訴。法庭線 ・ 59 分鐘前
數碼港公園38歲男疑放狗起爭執 揮舞伸縮棍被捕
今日(1日)中午近12時，警方接報，指在薄扶林數碼港道一個公園內，一名男子因管理狗隻問題，與他人爭執，期間男子懷疑揮舞一支伸縮棍。am730 ・ 16 小時前
元旦凌晨悉尼海灘游泳 華女遭浪捲走溺斃
【on.cc東網專訊】澳洲新南威爾士省沿海周四（1日）海況惡劣，接連發生海灘事故。其中在悉尼馬魯布拉海灘（Maroubra Beach），一名中國籍女子遇溺身亡。on.cc 東網 ・ 2 小時前
網購騙案一周逾230宗總損失逾570萬 中年男Carousell買演唱會門票失逾30萬
警方「守網者」社交平台公布，過去一星期，警方接獲超過230宗網購騙案，損失逾570萬港元，當中演唱會門票騙案佔近三成，涉款超過140萬港元。其中一名46歲男士透過Carousell購買張學友演唱會門票，付款後對方以「核實銀行帳戶」為由，要求繳交認證費用並承諾全數退回，男士不虞有詐，最終損失超過逾30萬港元。 警方呼籲，購票應透過官方渠道進行，在網上交易，必須核查賣家背景，有懷疑應立即終止交易。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 33 分鐘前
廉署拘21人 涉觀塘兩屋苑大維修貪污
廉署宣布，上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，先後拘捕共21名人士，包括該貪污團夥的骨幹成員。 被捕人士為15名男子及六名女子，年齡介乎30至81歲，包括中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分人有黑社會背景。 廉署人員在行動中搜查多個地點，包括涉案工程顧問及工程承辦商的辦公室，並檢走多項證物，包括相關的招標文件。 行動涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程。就其中一項工程，涉案工程承辦商涉嫌透過中間人行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，以取得總值約3,300萬元的工程合約。另一項工程則仍在籌備階段，涉案中間人懷疑藉貪污手段收集業主的「委任代表文書」(俗稱授權票)，企圖操控屋苑法團以協助日後取得相關維修工程合約。 廉署採取執法行動後，已主動聯絡兩個屋苑的相關持分者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
瑞士元旦酒吧大火釀40死逾百人傷 初步排除恐襲
瑞士南部瓦萊州(Valais)警方隔晚(1日)證實，該州阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗蒙大拿(Crans-Montana)一家酒吧當天淩晨發生的火災已造成約40人死亡，另有115人受傷，其中大部分傷勢嚴重。許多死傷者是在酒吧慶祝新年的年輕人。 火警於當地時間1月1日淩晨約1時30分發生，一間名為Le Constellation的酒吧，當時正舉行新年慶祝活動，現場聚集大量年輕人及外國遊客。火勢迅速蔓延，現場一度陷入混亂。綜合瑞士傳媒及目擊者消息，大火可能是由煙火引燃木製天花而引發。 瓦萊州檢察官Beatrice Pilloud在記者會上表示，起火原因仍有多個可能，當局已初步排除人為襲擊及恐怖行為，暫時無人被捕。由於現階段仍未能全面進入火場，現時討論確切起火原因仍言之尚早，調查工作需時。 警方指出，死者中有多名外國公民，未來數日首要工作是進行法醫鑑定、確認死者身份，並盡快將遺體交還家屬。 瑞士聯邦主席Guy Parmelin宣布，瑞士聯邦議會大廈的國旗將降半旗五天，以示「舉國悲痛」，並強調必須防止此類悲劇再次發生。他並感謝法國、德國及意大利等多國提供支援。他亦因應事件推遲發表新年賀詞。 中國駐瑞AASTOCKS ・ 4 小時前
屯門龍珠島對開船長船上暈倒 直升機吊起送院搶救
屯門發生船長暈倒事件。 今日（31日）上午11時15分，屯門龍珠島及青山灣對開海面，一名船長於一艘93米長的船上暈倒。警方和救援人員接報後趕至現場，政府飛行服務派出直升機到場將船長救起，惟他已經陷入昏迷，被送到屯門醫院搶救。警方正在調查事件。am730 ・ 1 天前
廉署拘捕21人 涉觀塘2個屋苑大維修工程貪污 部分人有黑幫背景
【on.cc東網專訊】廉政公署今(1月2日)公布，指上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，先後拘捕共21名人士，包括該貪污團夥的骨幹成員。on.cc 東網 ・ 1 小時前
揮別川普回鍋首年動盪 世界各地以煙火迎接2026年
（法新社巴黎31日電） 全球各地民眾今天舉杯送走2025，揮別這有史以來最炎熱之一、經歷美國總統川普回鍋後對等關稅大棒、加薩停火及俄烏和平依然難期的一年。俄羅斯總統普丁在他慣例的新年致詞中告訴俄國民眾，俄軍「英雄們」必將在這場二戰以來歐陸規模最大的衝突取得最終勝利；烏克蘭總統澤倫斯基則表示，烏克蘭距離達成結束戰事的協議「只差10%」。法新社 ・ 1 天前
瑞士滑雪勝地一酒吧發生火災 已致約40人死亡
【彭博】-- 瑞士警方表示，滑雪勝地克朗-蒙大拿(Crans-Montana)的一家酒吧在新年慶祝活動期間發生火災，造成約40人死亡、115人受傷。該地位於瑞士瓦萊州，是熱門旅遊目的地。法國和義大利方面表示，傷者中包括兩國公民。當地官員稱，這起火災是一起意外事故。名為Le Constellation的酒吧在周四凌晨發生火災。目擊者告訴法國電視台BFMTV，瓶子上的蠟燭舉得太高，引燃了天花板，隨後火焰伴隨黑煙迅速蔓延。警方和急救部門在凌晨1時30分左右接到報警並迅速趕赴現場。瓦萊州警察局局長Frederic Gisler表示，首批警員在兩分鐘內抵達。警方已封鎖現場，並對事故展開調查。此前有媒體報導稱現場發生爆炸，但地方當局表示，所謂爆炸是由火災引發，而非起因。傷者被送往當地醫院，以及洛桑、日內瓦和蘇黎世的醫療機構。鑒於此次事故給瑞士醫療系統帶來壓力，部分傷者可能會被轉送至鄰國接受治療。原文標題About 40 Killed in Fire at Swiss Resort of Crans-Montana (2)\--聯合報導 Dayana Mustak.(全文更新)More storieBloomberg ・ 11 小時前