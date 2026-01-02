天水圍眼鏡舖經理疑感情糾紛斬視光師 雙雙送院搶救

屯門醫院。(資料圖片)

天水圍一間眼鏡舖除夕發生傷人案。

除夕（31日）當日，天水圍天耀廣場內一間眼鏡舖一名31歲姓黃的男銷售經理原本放假，但下午突然返回店舖，並邀27歲蘇姓女視光師進入士多房商談。視光師入房後，門隨即被關上及反鎖。而當時店內另一位53歲李姓男銷售員忙於接待顧客。至下午1時半，李男聽到驗光室內傳出尖叫聲，但由於顧客眾多，未有即時理會。至下午1時53分，驗光室再傳出蘇女高聲呼救及要求報警，經理則回應稱「兩人無事」，銷售員嘗試開門不果，於是報警。

警方及救援人員接報後趕至現場，消防員破門進入，發現視光師陷入半昏迷狀態，仰臥地上，右頸、左前臂及掌心有血跡；經理則處於昏迷狀態，半壓在女事主身上，右頸同樣有刀傷，二人雙雙由救護車送往屯門醫院搶救，視光師留醫深切治療部。

警方在現場檢獲一把水果刀，經初步調查後發現，蘇女和黃男均為眼鏡舖職員，將案件暫列「傷人」處理，交由元朗警區重案組第3隊跟進，正調查事件起因及疑犯施襲動機。消息指，事件或涉及感情糾紛。

