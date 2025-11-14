最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
天水圍貨倉疑租客無錢走佬 義工發現12貓貓4龜斷水斷糧多日
【動物專訊】天水圍有貨倉租客疑財困欠債走佬，業主逐找朋友求助，爆開窗戶後赫然發現倉內有12隻英國短毛貓、兩隻盾臂龜及兩隻巴西龜慘被棄於貨倉內，而且貨倉已恍如垃圾崗般污糟，四周佈滿動物屎尿，經常協助動物的「阿德士多」於是前往協助，並緊急呼籲希望為12隻貓貓及4隻龜尋找暫託或領養人。
「阿德士多」的德姐表示，她昨晚收到求助，天水圍有一倉庫的老業主發現租客18日無出現，亦無交租，連日來多次嘗試都無法聯繫上。業主於是找朋友爆開窗戶，卻赫然發現倉有12隻貓，兩隻盾臂龜、兩隻巴西龜，而倉內環境非常惡劣，周圍貓屎貓尿，最令人心痛的是估計全部動物已斷水斷糧18日，已餓至非常虛弱，他們發現有貓貓更吃倉內的植物充飢，其中龜隻更滿口是糞便，估計他因太飢餓，唯有吃貓貓的糞便充飢。
德姐表示，業主的朋友立即買貓糧，從窗戶進入該倉內餵貓貓先，並發現貓貓全部非常飢餓，一放下糧食兜，所有貓貓一擁而上，不停搶食。業主朋友於是找德姐幫手。「我們在第二日已立即到現場視察、檢查同紀錄貓貓及龜龜情況，更發現數隻貓貓眼部受傷及感染，大部分非常瘦弱；龜龜除了一大一細既盾臂龜外，另外於小籠內還有兩隻不同品種的烏龜。」其中盾臂龜更整個嘴巴佈滿糞便，相信他們18日以來均是靠食貓糞便維生。
德姐現已尋求各方協助，並已聯絡香港拯救貓狗協會尋求支援，香港拯救貓狗負責人Linda義不容辭盡提供意見及幫忙，協會將會協助清潔貓貓及相關檢查。但由於協會暫託位置不足，故現急需尋找更多暫託人。如可協助暫託，請IG聯絡ahtakcarecenter 。
