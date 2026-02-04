馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
天水圍一個露天停車場 有三輛私家車起火
【Now新聞台】天水圍一個露天停車場有三輛私家車起火。
私家車嚴重焚毀，消防員開喉射水降溫。昨晚十時許，天水圍屏廈路東頭村對開露天停車場有一輛私家車冒煙起火，火勢波及旁邊兩輛私家車。消防員接報到場，大約15分鐘後將火救熄，十多名村民自行疏散，正調查起火原因。
#要聞
