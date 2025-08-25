天水圍一私人屋苑准養狗卻禁止住戶遛狗 以大字報公審帶狗便溺狗主

【動物專訊】動物友善城市包括狗狗居住權，但不只很多屋邨及屋苑禁止養狗，一些標榜准許養狗的屋苑，也對狗主多加阻攔，更間接鼓吹仇狗風氣。天水圍Wetland Seasons Park雖然准許養狗，但卻在通告中列明不准在屋苑公眾地方範圍內遛狗，甚至拍攝狗主帶狗便溺時的相片，以大字報方式放在屋苑應用程式進行公審，令很多狗主都感到很大壓力。有居民對本報表示，管理處聲稱相關狗主沒有清潔狗隻便溺，但他朋友其實兩次均有清潔，仍然被放上去公審。本報正向該管理公司查詢有關情況。

有居民對本報表示，Wetland Seasons Park准許養狗，公契亦寫明只要上繩，便可以帶狗進入屋苑公眾範圍，然而屋苑管理處卻多次在通告中列明公眾地方範圍嚴禁遛狗，令養狗住戶長期感到很大壓力及受到歧視。

他說：「很多狗主帶狗狗在屋苑行走，會被鄰居監視拍照，而管理處亦長期看着CCTV監控，當看到狗主在某一位置逗留時間有點長，便會叫保安出來驅趕，狗主們承受大壓力，我自己亦曾被人跟蹤拍照，放上屋苑群組。」

他又表示，管理處還會偷拍一些狗主帶狗便溺的相片，並以大字報方式在屋苑的應用程式向所有住戶展示，令很多狗主受害。他說：「管理處對外聲稱狗仔便溺後如有清潔，便不會放上大字報，但是報上其中有一名是我的朋友，他兩次都有清潔，還是被放上大字報。」

他質疑管理處這種公審做法違反個人資料私隱條例，但管理處聲稱曾向律師了解，認為狗主已被打格，因此不會觸犯私隱條例，他質疑：「但很多人看到狗仔便知道狗主是誰人。我們只是小市民，未有相熟律師可以諮詢，大部份鄰居都是啞忍，任由管理處魚肉。」

不少狗主住戶曾聯署反對不准遛狗的規定，又認為現時屋苑寵物飼養守則違反公契，「我們表示只要上繩，狗仔便可以隨意在屋苑範圍內遊走，而並非通告上的不准遛狗，但管理處堅持現時屋苑寵物飼養守則，沒有越權，沒有違反大廈公契。」

他表示，狗主們會尋求元朗民政處協助，投訴屋苑管理處違反大廈公契，剝奪狗主合法權利，希望能還狗狗一個基本居民權利。

附近同一發展商興建的Wetland Seasons Bay，早前出現管理處在公眾範圍放置老鼠藥事件，結果有住戶的狗狗誤服，幸無大礙。在一眾狗主投訴及爭取下，該屋苑已收走大部分老鼠藥，並安排蟲害公司顧問視察安全。另狗主們亦成功爭取該屋苑在寵物政策上，刪走「嚴禁遛狗」字眼。

天水圍Wetland Seasons Park准許養狗，但管理處禁止狗主在公眾地方範圍內遛狗。

管理處會拍攝帶狗便溺沒妥善清潔的狗主相片，並放在大字報公審。

管理處會拍攝帶狗便溺沒妥善清潔的狗主相片，並放在大字報公審。

公契列明狗隻如上繩，可以進入屋苑公眾地方。

