天水圍53歲婦人伏屍公園 夫認屍嚎哭：放心我會睇住兩個女

天水圍公園發現浴血女屍，頸部有傷，警檢利刀及��刀。

天水圍今日（8日）一名婦人伏屍公園。今日凌晨5時03分，一名53歲姓梁婦人於天水圍天瑞路6號天水圍公園、近天瑞邨出入口處浴血昏迷。警方和救援人員接報報趕至現場，經檢驗後，證實婦人已經當場死亡。警方架起圍欄封鎖現場，遺體暫時被安放在地面位置，用帳幕覆蓋，刑事調查隊跟進事件。消息指，女死者頸部有10厘米乘5厘米傷痕，警員在附近檢獲一把刀及一把鎅刀，正調查是否和案件有關 。

死者親友現場認屍

至早上約9時，死者一眾親友到場認屍，部分人情緒激動，掩面痛哭。其中一名男子認屍後嚎哭大喊「老婆你放心，我會睇住兩個女！」須由親友攙扶，女親友亦哭成淚人，場面傷感。

