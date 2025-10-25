支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
天水圍Yoho West凌晨有貓墮樓慘死 日前曾有人發現有貓危坐露台 未知是否遇害貓貓
【動物專訊】天水圍Yoho West發生貓貓墮樓身亡不幸事件，事發於今日（10月25日）凌晨2時許，一隻疑似布偶貓倒臥平台近三座行車路位置，發現時已經斷氣，管理處已張貼通告尋找貓主認領和處理貓貓善終事宜。有居民對本報表示，上星期有人拍攝到一隻白色短毛貓危坐露台，惟未知是否今次遇害貓貓。
Yoho West管理處今日發出通告，指凌晨3時接獲住戶告知，指有貓貓倒臥平台，管理員到場發現貓貓躺在平台近三座行車路位置，已經沒有氣息。管理處報警及翻查閉路電視，發現貓貓在凌晨2時35分從高處墮下。管理處呼籲如有貓主家中遺失一隻疑為布偶貓的白色短毛貓，請盡快與他們聯絡，「我們希望可以盡快尋回貓兒主人，處理貓兒善終，希望貓兒早日安息。」
有居民對本報表示，在上星期於Yoho West住戶群組已經有人上載相片，指見到有隻白色短毛貓危坐露台，呼籲該貓主留意，「事情發生跟影到有貓危坐露台的時間雖然接近，而且都是白色短毛貓，但因為閉路電視拍攝不到是哪一單位掉下來，所以只可以是疑似，希望有知道是哪一戶貓貓的住戶，可以告訴管理處。」
請貓主或知道貓主身分的人士，致電2656 2228與Yoho West管理處聯絡。本報呼籲主人千萬不要讓貓走進露台，過去已發生多次貓貓在露台墮樓慘死案件，刻意將貓貓置身於危險位置，導致貓貓死亡或受傷，有機會觸犯《防止殘酷對待動物條例》，最高罰款20萬元及監禁3年。
